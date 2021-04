Kulfas consideró a las restricciones como necesarias y que acompañarán a los sectores afectados

sábado, 17 de abril de 2021 16:54

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que las restricciones implementadas por el Gobierno nacional para frenar la ola de contagios de coronavirus "son necesarias", y aseguró que el Ejecutivo acompañará a los sectores económicos afectados con herramientas como el Repro II.



En diálogo con la radio AM 750, el funcionario nacional indicó que el Gobierno siempre fue "claro en que la pandemia no estaba resuelta. Sabíamos que Argentina estaba expuesta a los riesgos de una segunda ola", aseveró. En este sentido, expresó: "entendemos la situación y la preocupación de los sectores que vienen golpeados y que estas restricciones son necesarias, como quedó demostrado en el mundo. Y los estamos acompañando y lo vamos a seguir acompañando".



Es por esto que remarcó que "el Repro continua abierto, se ha planteado un refuerzo y el Ministerio de Economía tiene los mecanismos si hay que reforzarlo un poco más". Ante declaraciones de algunos sectores de no acatar las restricciones, advirtió: "rebeldía no vamos a aceptar. Las leyes son de cumplimiento obligatorio, no existe normativa que una persona decida no acatarla. Son restricciones que tienen como único objetivo hacer que no se propague el virus".



Por otra parte y respecto del índice de inflación, que en marzo se ubicó en 4,8%, explicó que "ha estado ocurriendo a nivel mundial un aumento en los precios internacionales, no sólo de los alimentos, sino casi todos los insumos industriales". "Cuando se realizaron las reaperturas en septiembre, vimos un aumento que acumula un 34% en dólares de las materias primas que Argentina consume y en este primer trimestre fue de 14%, o insumos como el girasol que aumentaron 25% en dos meses", agregó.



En este sentido, puntualizó que "en una economía como la argentina que es bimonetaria genera un golpe fuerte, y creemos que hay empresas que han especulado, otras que generaron aumentos preventivos y esto es lo que estamos conversando en algunos casos con medidas que tiene que ver con acuerdos que vamos a ir firmando en el transcurso de la semana que viene con diferentes sectores".



Asimismo, Kulfas indicó que se tomarán "medidas para frenar prácticas especulativas, como encontramos en el mercado de la carne vacuna, donde hay un montón de empresas trabajando muy bien, generando negocios de exportación, pero también algunas cuestiones especulativas, subfacturación de exportaciones, negocios ilegales que fueron detectados por Agricultura y AFIP, lo cual vamos a penalizar y a generar mecanismos de control".