Alberto Fernández tras hablar con Rodríguez Larreta: "con el virus no negociamos"

viernes, 16 de abril de 2021 12:32

El presidente Alberto Fernández ratificó hoy la vigencia del decreto de necesidad y urgencia publicado hoy en el Boletín Oficial, con las nuevas medidas para mitigar la expansión de la segunda ola de contagios de coronavirus, que incluyen la suspensión de las clases presenciales durante las próximas dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Vamos a seguir adelante con el decreto puesto en marcha. Vamos a coordinar con la ciudad de Buenos Aires la acción de las fuerzas de seguridad y un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y se va aflojando la tensión en el sistema hospitalario de la ciudad", dijo Fernández tras la reunión con Horacio Rodríguez Larreta, en la residencia de Olivos.

Luego advirtió hoy que "la saturación de camas en la ciudad de Buenos Aires es realmente preocupante" ante la segunda ola de contagios por coronavirus y remarcó que "ninguno de nosotros quisiera frenar la presencialidad" en las escuelas.

"Nuestra idea es reducir drásticamente la circulación en las próximas dos semanas. Eso le expliqué al jefe de Gobierno", dijo Fernández en rueda de prensa y agregó que su decisión "no es un acto de altanería ni prepotencia".

Sostuvo hoy que el coronavirus "no nos deja dudar y no nos da tiempo cuando dudamos" y ratificó las medidas restrictivas por 15 días. "El virus no nos deja dudar y no nos da tiempo cuando dudamos. Con el virus no negociamos y debemos ser inflexibles. Por eso tomé la decisión que tomé", dijo el Presidente.

"Los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios, sino que detrás de la presencialidad de alumnos se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana", señaló.