Estos son los signos que podrían terminar solteros, este mes

miércoles, 14 de abril de 2021 09:58

Ya pasaron 14 días de abril y hay parejas que cursan diferentes situaciones no muy gratas, y que actualmente piensan sobre el futuro con la persona que tienen al lado. Es por eso que este mes, para los nacidos bajo cuatro signos, podría significar que terminen en soltería.

Esta situación, aunque es dolorosa al principio, significará para ellos un resto del año lleno de oportunidades para reencontrarse consigo mismos, y con alguien más. Mirá de quienes se trata:

Géminis

Debido a diferentes malas situaciones, el deseo de volver a querer estar en pareja se apagará por un tiempo. Esto llevará a una reactivación de vivir nuevas aventuras y asumir desafíos que antes no se pensaban.

Piscis

Los nacidos bajo este signo se caracterizan por apostar siempre al movimiento y la libertad, en este sentido, terminar una relación podría llevarlos a poner en marcha proyectos que habían sido postergados.

Escorpio

Los escorpianos son personas que siempre "van de frente" y dicen lo que sienten, sin embargo, terminar una relación les genera dudas ya que les cuesta soltar lo que consideran parte de su vida. Este es un mes para que lo puedan hacer y se permitan vivir un tiempo solos.

Leo

Puede que actualmente se encuentren viviendo una relación que no genera felicidad, y que por el contrario, es el sentimiento de duda el que reina. Es por eso que es momento de poder cortar con quienes no son realmente compatibles y no dejar pasar más tiempo.