Estás son las claves de los signos del zodiaco, para conseguir que él se enamore de ti

miércoles, 14 de abril de 2021 00:00

Cómo conquistar a esa persona que se quiere. Ésa es la pregunta que muchos se hacen y que incluso a veces quita el sueño. Hay claves dando vuelta en las redes y hasta libros sobre el tema. Sin embargo hay algo que hay que tener en cuenta: lo que dicen los signos del zodiaco.

Es que, según la astrología, las personas nacidas bajo determinados signos del zodiaco tienen características que los definen y los hacen tener particularidades para ser conquistados. Para eso es bueno tener en cuenta cada perfil para buscar las herramientas más adecuadas para atrapar a la persona que se quiere y no generar el efecto inverso y terminar alejándolo.

El portal Terra dio a conocer esos detalles que hay que tener en cuenta para conquistar

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Con un Aries, no querrás poner todas tus cartas sobre la mesa. Vas a necesitar permanecer encubierto. A Aries le gustan los desafíos y les encanta la persecución, así que prepárate para darles uno. Les gusta la compañía inteligente y apreciarán cualquier broma que demuestre un sentido del humor agudo y complicidad entre ustedes.

No apresures a un carnero a comprometerse o lo descarrilará todo y nunca se comprometerá. Mantenlo fresco, chica, y eventualmente obtendrás lo que quieres.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro está regido por el planeta Venus, por lo que ama la buena comida, la belleza y cualquier cosa que alimente los sentidos. A los individuos de Tauro también les gusta el dinero. Vas a tener que estar a punto con todo, desde tu cabello hasta los zapatos que usas. Asegúrate de felicitarlos por su gusto.

Aunque pueda parecer un poco de la vieja escuela, la mejor manera de llegar al corazón de un Tauro es alimentarlo con comida deliciosa, rodearlo de belleza y tener tus finanzas en orden. No quieren ser tu "sugar dady", pero querrán disfrutar de las mejores cosas de la vida contigo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Debido a la naturaleza bilateral de la personalidad del hombre Géminis, pueden ser complicados. Los Géminis son fantasmas notorios: en un minuto te dan un espacio seguro para abrir tu corazón y al siguiente desaparecen. Comienza con una amistad y deja que la relación crezca lentamente. Probablemente habrá algunos desafíos y obstáculos en el camino, pero quédate con tu Géminis.

Los Géminis odian aburrirse, así que agrega mucha espontaneidad a tu relación. Cuanto más mezcles las cosas, más probable es que el hombre Géminis se enamore. Sin embargo, por más espontáneo que seas, asegúrate de que el hombre Géminis sepa que eres confiable.

Aquí hay un consejo secreto: los Géminis odian estar atrapados en una rutina, así que si encuentras a tu Géminis atrapado en una rutina en el trabajo, la escuela o en una relación, y los ayudas a salir de ella, él te verá bajo una luz diferente. que puede ayudar a desencadenar el amor.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una vez que te enamores de un hombre Cáncer, probablemente lo amarás para siempre; el truco es hacer que se enamoren de ti. Los hombres cáncer sienten las cosas muy profundamente y cuando es amor lo que sienten, lo hacen con todo su corazón. No quieres asustar a un hombre Cáncer, así que dale la oportunidad de marcar el ritmo de tu relación.

Además, no responden bien a los juegos emocionales, así que con ellos es mejor la honestidad sin ser demasiado agresivo.

Deberías tener tus propios intereses. Y dado que a los hombres Cáncer les encanta aprender, probablemente le resultará fascinante. Si quieres que un hombre Cáncer se enamore de ti, sé honesto, comprometido y espontáneo.

Demuéstrale que no hay lugar en el que prefieras estar más que a su lado y que puede confiar en que no le romperás el corazón.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Los Leos a menudo están rodeados de amigos, por lo que es mejor que puedas compartir su atención. A los hombres Leo les encanta tener una pareja atractiva a su lado, pero no exageres para alcanzar el estatus de Diva. Leo quiere a alguien que los apoye, no que compita con ellos por el centro de atención.

Debes ser fuerte, seguro de ti mismo y capaz de mantenerte firme en una conversación.

Para conquistar a Leo tienes que interesarte profundamente por lo que tiene que decir, pero a su vez, debes tener tus propias opiniones respecto de lo que plantea. Lo principal de Leo es que tienes que acariciar sus egos, como si de un felino se tratara.

Los Leos son muy cariñosos y les gusta mucho el contacto físico, así que asegúrese de demostrar cuánto le importa a través del tacto.

Un Leo enamorado es romántico, sensible, sincero y absolutamente atractivo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los hombres de Virgo son esencialmente perfeccionistas, por lo que si bien no tienes que ser perfecto, debes poder presentarte como una persona muy entera. El hombre Virgo se enamora de mujeres independientes y sabias que pueden tomar decisiones por sí mismas, que son intuitivas, asertivas y trabajadoras.

A virgo no le agrada la mentira, así como las personas que beben sin control porque se vuelven vulnerables.

Para que un hombre Virgo se enamore de ti, debes estar ahí para él emocionalmente y ser alguien con quien pueda (en raras ocasiones) compartir sus sentimientos.

Haz que se sienta apreciado y especial, ya que Virgo puede carecer de autoestima. Si un hombre Virgo encuentra una conexión profunda y significativa contigo, tendrás su amor eterno.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Si quieres capturar el corazón de un Libra, tendrás que pensar como un Libra.

Aquí está la cuestión: los Libra están desesperados por ser amados, por lo que los cumplidos son más que apreciados.

Debes hacerles saber qué tienen de asombroso y debes ser constante y persistente en ello. Esa es una forma de alimentar la relación. No están del todo convencidos de que estarás cerca a largo plazo, por lo que cada vez que lo halagas, se sentirá más seguro.

Los Libra aman el amor, por lo que quieren estar enamorados y probablemente se hayan sentido heridos por ser un poco felpudos. Asegúrate de que tu Libra sepa que piensas en él como un igual y que está bien si a veces toma la iniciativa.

Los Libra pueden ser indecisos, así que asegúrate de mostrar mucha paciencia y no intentes obligarlos a tomar una decisión.

Por último, aunque no lo parezca, es una buena idea darle algo de espacio a Libra. Ayudará a la relación si ambos tienen algo de independencia.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Los hombres Escorpio son extremadamente sexuales y necesitan una mujer que pueda igualar sus voraces apetitos sexuales, por lo que si eres un poco cohibido cuando se trata de sexo, debes dejar de lado todas tus inhibiciones.

Te sorprenderá lo maravilloso que es el sexo cuando te entregas a tus deseos sexuales.

Los hombres Escorpio realmente entienden las emociones de las mujeres con las que están y harán cualquier cosa para ayudarlas a sentirse mejor.

Los hombres Escorpio comprenden tan bien las emociones porque tienden a sentirlas muy profundamente. De hecho, si conoces a un hombre Escorpio después de que le rompieron el corazón recientemente, puede pasar mucho tiempo antes de que esté dispuesto a confiar en alguien nuevamente, por lo que tendrás que esforzarte más para demostrarle que no solo aprecias lo que tiene para ofrecer, sino que además eres digno de ello.

No juegues con su corazón, porque no solo no te amará, sino que puede buscar venganza, y un Escorpio empeñado en vengarse puede ser peligroso.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Los hombres de Sagitario son imanes de mujeres por naturaleza. No es que sean jugadores y / o mujeriegos, simplemente son muy buenos socialmente, y cuando hablan con alguien, hacen que esa persona se sienta increíble. Entonces, si quieres que uno se enamore de ti, tendrás que destacar de alguna manera.

No solo tendrás que lucir genial, sino que también tendrás que presentar tu mejor juego. No puedes solo ser divertida e inteligente, debes ser divertido y muy inteligente. Él podría tener a cualquiera, así que tienes que ser el mejor de los mejores.

Imagina que estás postulando para Harvard y luego cámbialo mentalmente para que un Sagitario se enamore de ti. ¿Entendido?

Aquí es donde puedo ayudarte: no tengas sexo con él en la primera junta. y esto no tiene nada que ver con el rol histórico, sino que con la competencia. Sagitario de verdad cree en la "conquista" en todos sus significados. Sagitario necesita trabajar para conseguir lo que quiere o no significará tanto.

No es un problema para él tener sexo, el desafío es lograr que te entregue su intimidad, confianza y ternura.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

A los hombres de Capricornio les encanta tener el control y considerar todo con cuidado, por lo que tienden a guardar sus sentimientos para sí mismos hasta que hayan tenido tiempo suficiente para descubrir si sus sentimientos son verdaderos.

No te rindas prematuramente si crees que tu hombre Capricornio no se está enamorando de ti; podría estar totalmente enamorado, pero demasiado a la defensiva para demostrarlo.

La familia es extremadamente importante para un hombre Capricornio, así que asegúrese de dedicar tiempo a conocer a su familia.

Los hombres de Capricornio son fuertes, serios y, a veces, tímidos. No siempre son buenos en situaciones sociales, por lo que si lo ayudas a romper el hielo con extraños y eres su guía en eventos sociales, serás invaluable para él.

Cuando salgas con capricornio, lo mejor es dejar que haga la mayoría de los arreglos porque eso le ayudará a sentirse en un espacio seguro.

Comparte su sentido del humor y aprecia aquello que cuenta para llegar a su corazón.

A Capricornio no les gustan las personas que no cumplen sus promesas o escapan a las citas, así que demuéstrale que te tomas en serio estar con él.

Al final, son las pequeñas cosas, como saber qué tipo de comida china para llevar le gusta o enviarle un mensaje de texto dulce que realmente capturará su corazón.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

En cuanto a conseguir que alguien se enamore de ti, un Acuario puede ser el más desafiante de todos los signos. Tienen una tendencia a tener fobia al compromiso porque quieren ser libres y explorar todas las posibilidades y personas. Eso no quiere decir que sea imposible, simplemente no es fácil.

Los hombres de Acuario son poco convencionales y poco ortodoxos, por lo que también debes ser una persona única. A los hombres de Acuario les encanta pasar tiempo participando en una conversación inteligente, así que si das una buena charla, definitivamente será una ventaja. Estos chicos son impulsados ​​por la creatividad , así que si tienes los mismos dones creativos, eso podría ser lo que lo atraiga a ti.

Si eres músico, actriz o cantante, asegúrate de que sea testigo de tu talento. Primero, comenzarás como un amigo confiable, alguien en quien pueda confiar y discutir absolutamente todo. Con el tiempo, a medida que Acuario te vea como la persona verdaderamente especial que eres, no podrá dejar de pensar en ti.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis pueden estar de mal humor, por lo que debes estar bien con sus emociones y saber cuándo darles espacio. Son muy creativos y aman el arte, así que con suerte, si no eres un artista, podrás apreciarlo.

Les encanta coquetear y amar cuando una mujer le devuelve el coqueteo. De hecho, les encanta todo lo que tenga que ver con el romance, así que demuéstrale que te preocupas por las cenas románticas y los mensajes de texto sugerentes (pero no demasiado obscenos).

Piscis pueden ser reservado, así que no presiones para que revele sus secretos. En cambio, dale tiempo y eventualmente los compartirá contigo. Un Piscis trabaja duro y juega duro, y necesita a su lado a una persona que tenga sus propias metas y ambiciones.

Siéntete seguro y orgulloso de tu éxito, ya que a Piscis no responde a personas superficiales.

Si respetas su tiempo a solas y haces que el tiempo que pasan juntos sea fantástico, no tendrá más remedio que enamorarse de ti.