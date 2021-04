Hallaron asesinada a una joven envuelta en una frazada y detuvieron a su novio en Catamarca

martes, 13 de abril de 2021 09:00

Una joven de 29 años fue encontrada muerta y su cadáver envuelto en una frazada dentro de una vivienda de la ciudad de Catamarca, donde además fue hallado inconsciente el novio de la víctima, quien quedó detenido por el presunto femicidio, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho sucedió en una casa del Barrio 32 viviendas Sur de la capital catamarqueña, donde fue encontrado el cadáver de Débora Jesús Barros (28), el cual se hallaba envuelto en una frazada dentro de la vivienda.



Según las fuentes, todo comenzó cuando la hermana del novio de Barros, llamado Javier Salcedo (37) se dirigió a la vivienda porque su hermano no contestaba los mensajes que le enviaba. Para ingresar, la mujer forzó la puerta de ingreso y encontró a su hermano en estado de inconsciencia en el living, por lo que inmediatamente llamó al SAME y concurrió una ambulancia, dijeron las fuentes judiciales.



Los médicos determinaron que el hombre se hallaba con signos vitales, por lo que decidieron trasladarlo de urgencia a un hospital de la zona. Posteriormente, la hermana del joven ingresó a una de las habitaciones de la viviendas a buscar ropa y se encontró con el cuerpo de Barros envuelto en una frazada, por lo que dio aviso a la policía, que de inmediato le dio intervención a la Fiscalía de Instrucción Penal de Cuarta Nominación, a cargo del Ezequiel Walther, y a la División Homicidios de la Policía de la Provincia.



Las fuentes explicaron que “efectivos de la división criminalista hallaron en la vivienda una nota de Salcedo", pero no dieron a conocer detalles del texto. Finalmente, el fiscal Ezequiel Walther, mientras se encuentra a la espera de los resultados de pericias complementarias para definir si el hecho es calificado de “femicidio”, ordenó la detención de Salcedo.