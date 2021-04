Coronavirus: Fernández analizó con ministros posibles nuevas medidas de restricción

martes, 13 de abril de 2021 22:09

El presidente Alberto Fernández analizó hoy en forma virtual con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y varios ministros, la posibilidad de tomar "medidas focalizadas" para disminuir los contagios de coronavirus, informaron fuentes oficiales.



Por vía telefónica desde la Quinta Presidencial de Olivos, Fernández participó de la reunión que mantuvieron en forma presencial, en el Salón de los Científicos de Casa Rosada, Cafiero, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Sabina Frederic, del Interior, Eduardo de Pedro; de Educación, Nicolás Trotta; de Trabajo, Claudio Moroni; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Defensa, Agustín Rossi.



También estuvieron el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.



"Todas las medidas serán focalizadas", especialmente "en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)" y en fecha "a determinar", dijo una fuente oficial a Télam, mientras otro vocero apuntó a que esas restricciones sean "más duras, (también) focalizadas y temporarias".



"Todos tienen las herramientas necesarias para tomar medidas", añadió una fuente en relación al artículo 17 del decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado el jueves pasado por el presidente Alberto Fernández.



Ese apartado señala que los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedan facultados para adoptar "disposiciones adicionales" a las dispuestas, "focalizadas, transitorias y de alcance local", con el fin de mitigar en forma temprana los contagios por Covid-19.



Ese apartado señala asimismo que esos mandatarios regionales "podrán limitar en forma temporaria la realización de determinadas actividades y la circulación por horarios o por zonas", y las mismas facultades podrán ejercer "si se detectare riesgo epidemiológico adicional por la aparición de una nueva variante de interés o preocupación del virus SARS-Cov-2 en los partidos o departamentos a su cargo".



La fuente indicó además que "hay diálogo permanente con los gobernadores", especialmente a través del ministro del Interior, y señaló que seguirán "las reuniones" de este tipo.



Cafiero había encabezado ayer un encuentro con el comité de expertos asesores del Gobierno por el coronavirus, quienes pidieron medidas más restrictivas de circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en las grandes ciudades del país.



Junto a Cafiero participaron entonces Todesca, Vizzotti, Frederic y Nicolini, además de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y los asesores presidenciales Alejandro Grimson y Ricardo Forster.



"Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus", remarcaron los 22 expertos que participaron de la reunión por zoom, y manifestaron "mucha preocupación por el comportamiento social", debido a que "no se respetan aforos" en lugares cerrados "ni la suspensión de las reuniones sociales".



En ese marco, solicitaron "mayores controles" y "restringir reuniones presenciales", y solicitaron analizar "medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final".



En el reporte de hoy del Ministerio de Salud se constataron 27.001 casos y 217 fallecimientos.