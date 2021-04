Becas Progresar: ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse y de qué depende la aceptación?

martes, 13 de abril de 2021 11:47

Después de que el 3 de marzo se abrieran las inscripciones para los estudiantes postulantes a las Becas Progresar, ANSES aclaró hasta cuándo hay tiempo de inscribirse y qué requisitos se deben cumplir para la aceptación.

El objetivo de las becas es acompañar a los y las jóvenes para que finalicen sus estudios primarios o secundarios, que continúen en la educación superior o se formen profesionalmente.

Los interesados que cumplan con los requisitos podrán inscribirse hasta el 30 de abril completando un formulario a través de la página web del programa. En este caso se aclaró que los interesados a la inscripción, que pertenezcan a nivel superior, deben seguir los siguientes pasos:

El monto, que varía según la carrera que se cursa y el año en el que se está estudiando, tiene un piso mínimo de $2.100 por mes y un máximo de $14.000.

En tanto que los postulantes del Nivel Obligatorio, deben seguir los siguientes pasos:

En tanto que los interesados en percibir la beca, y que pertenezcan al Progresar Trabajo, esto es lo que deben hacer:

¿Quiénes pueden postularse a las Becas Progresar?

Jóvenes de 18 a 24 años de edad.

Estudiantes avanzados/as hasta 30 años de edad.

Madres de hogares monoparentales hasta 35 años de edad.

Estudiantes de enfermería (PRONAFE) y otros grupos prioritarios sin límites de edad.

Ser argentino/a nativo o naturalizado con DNI.

Tener ingresos menores a 3 salarios mínimos, vitales y móviles. Si vivís con tu familia, las mismas condiciones se aplican a tu grupo familiar (padre, madre o pareja conviviente). Se reconoce como grupo familiar autónomo a los/as jóvenes con hijos/as.

Personas con discapacidad sin límites de edad en todos los niveles.

Personas trans sin límites de edad en todos los niveles.

Cómo anotarse en las Becas Progresar

Ingresar a página de Progresar, seleccionar la pestaña "Becas Progresar", ingresar CUIL y clave personal de la Seguridad Social.

Descargar e imprimir el Formulario de Inscripción

El instituto donde se esté estudiando debe completar y firmar la sección 2 del formulario "Datos de Educación".

Por último, subirlo a Mi ANSES.

Una vez completada la inscripción (disponible en la página del programa), la solicitud se encontrará en evaluación, debiendo aguardar a que se cumplan los procesos administrativos correspondientes.

El resultado será publicado dentro de los 60 días hábiles finalizados el período de inscripción y se podrá visualizar en la plataforma oficial del programa.

Se registrará la solicitud una vez finalizados estos 3 pasos.

Requisitos para inscribirse al Progresar

Ser argentina / o nativa / o por opción.

Tener al momento del cierre de la convocatoria, en el caso de alumnos/as ingresantes, entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos y para el caso de alumnos/as avanzados/as en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos. Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, tanto ingresantes como avanzados/as, la edad se extiende hasta treinta y cinco (35) años y particularmente para las personas trans e integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios no se establece límite de edad.

El total de tus ingresos y los de tu grupo familiar debe ser menor a la suma de tres salarios mínimos, vitales y móviles.

Ser egresada/o del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Cumplir con los requisitos académicos establecidos.

Requisitos académicos

Los/as postulantes a una beca “progresar” que acceden por primera vez a la beca en calidad de alumnos/as avanzados/as como los que revistan la condición de re inscriptos/as, es decir que hayan tenido una beca con anterioridad, deberán acreditar tener más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año cursado.

Los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, deberán acreditar la condición de regularidad exigido por el plan de estudios respectivo.

Montos de la beca Progresar

Los montos están detallados a continuación, según sea nivel universitario/nivel no universitario y si corresponden a carreras estratégicas o no, a saber:

Carreras universitarias:

Para estudiantes de 1º y 2º año - $2.250

Para estudiantes de 3º y 4º año - $2.700

Para estudiantes de 5º año - $3.250

Carreras universitarias consideradas estratégicas:

Para estudiantes de 1º año - $ 2.550

Para estudiantes de 2º año - $ 3.100

Para estudiantes de 3º año - $ 4.100

Para estudiantes de 4º año - $ 5.350

Para estudiantes de 5º año - $ 6.900

Carreras de educación superior no universitarias:

Para estudiantes de 1º y 2º año - $ 2.250

Para estudiantes de 3º y 4º año - $ 2.700

Carreras de educación superior no universitarias consideradas estratégicas:

Para estudiantes de 1º año - $ 2.550

Para estudiantes de 2º año - $ 2.800

Para estudiantes de 3º año - $ 3.650

Los/as becarios/as que están ingresando por primera vez a la carrera, recibirán mensualmente el 80% del monto asignado, mientras que el otro 20% al inicio del año siguiente, si al terminar el ciclo lectivo actual cumple con los requisitos de aprobación de la cursada correspondiente.

Los / as becarios / as avanzados / as hayan o no sido becarios / as con anterioridad, se les abonará el cien por ciento (100%) del monto de la misma desde la primera cuota siempre que acredite haber aprobado más del cincuenta por ciento ( 50%) de las materias según plan de estudios y año de cursad