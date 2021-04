Así vivirá el Martes 13 cada signo del zodiaco y estos son los mejores amuletos

martes, 13 de abril de 2021 00:00

Para algunos será un día muy positivo, para otros, habrá sido mejor quedarse en casa que salir. El martes 13 es una fecha que históricamente se considera tabú en los cabaleros. Sin embargo, muchas veces la energía positiva que genera ese día es más fuerte que lo que se cree.

Ahora en abril, el martes 13 llega en un contexto atravesado por la pandemia, con un aumento de casos y una cantidad de restricciones. Sin embargo, los astros perfilan un día que no será tan malo y eso se verá reflejado en cada uno de los signos del zodiaco de diferente manera.

La realidad es que cada quien lo percibirá de diferente manera y para eso, es bueno saber cómo influirá esta fecha en cada signo del zodiaco.

Aries

Es un día muy positivo para este signo, con fiestas por venir y un día lleno de satisfacción. El número 3 está de tu lado y te cargará de buenas vibras. Es un buen día para tener una cita sentimental o una cena romántica.

Para este día la recomendación es usar como amuleto, una llave de metal, aluminio, plata u oro colgado e tu pecho. Este signo de fuego necesita minerales para estar en armonía, mantener el buen ánimo y equilibrar el amor. Además se puede atraer la abundancia y el éxito.

Tauro

Puede ser un día propicio para firmar algún contrato o documento importante. Es un buen día para hacer planes a futuro o echar raíces en algún lado, tirándole a algo grande.

Para este día la recomendación es usar como amuleto un colgante de media luna de ámbar, cobre, bronce, oro o platino ya que resalta y protege tú fuerza interior. Este signo de tierra debe usar piedras protectoras como el jade, zafiro y coral que derrochan abundancia y fertilidad. También alejan las cosas negativas y atraen la buena suerte.

Géminis

Es el día preciso para tomar una decisión muy importante. De la misma manera podrás dar ese paso que no te has atrevido y que llegó la hora de dar para que des el salto que tanto has anhelado en tu vida.

Para este día la recomendación es usar como amuleto la figura de un búho, que puede ser de plata, bronce o cobre. Las piedras protectoras son el topacio y ágata que sirven para fortalecer el cuerpo, la mente y el espíritu.

Cáncer

Es el día indicado para los nacidos bajo el signo de cáncer, para disfrutar del amor sobre todo y el romance, aunque también para la familia, los hijos, la novia, la esposa y todos los seres queridos en general, así que disfrutarás de una gran compañía.

Para este día la recomendación es usar como amuleto el ojo azul, ya que atrae la paz a su vida, protegiéndole de los males de ojo y poniendo una barrera a las malas influencias. Lo ideal sería que fuera de Perla y Ópalo porque ayudan a fortalecer el alma, el amor y la salud.

Leo

Este martes 13 será un día para reflexionar, para pensar qué es lo que quieres en la vida y para tomar una decisión importante, la cual decidirá el camino que tomarás.

Para este día la recomendación es usar como amuleto es la serpiente china del Feng Shui, si es posible que sea en una piedra Ónix, porque ayudará a tener más paciencia, seguridad y alejar todas las energías negativas. Además provee fortuna y protección en todos los ámbitos de tu vida.

Virgo

El dinero te sonreirá en este día. El número 8 es el de tu suerte y apuesta por él para que te vaya de maravilla. Una sorpresa muy agradable te llegará.

Para este día la recomendación es usar como amuleto es el ojo turco u ojo de pez que te ayudarán a conseguir todos tus objetivos con el mejor éxito del mundo. Sus piedras protectoras son la turquesa y cornalina.

Libra

Es un día para reflexionar, para encontrar respuestas a tus preguntas y para dejar atrás los malos hábitos. Saca de tu vida la indecisión.

A este signo no le puede faltar nunca una Esmeralda o un Zafiro. Te impulsarán la creatividad, las decisiones acertadas y el amor. Para libra, el amuleto ideal es un dije de sol de bronce, oro o plata. Estos colores te ayudarán a irradiar energía positiva.

Escorpión

El número 1 te llenará de suerte en este día. Y al ser el 1 el que marca el inicio de las cosas, eso significa que emprenderás un nuevo camino, un nuevo trabajo o romance.

El berilo y calamita es la piedra ideal para este signo del zodiaco, ya que atraen abundancia y a concentrarse para tomar las decisiones más difíciles de la vida. Si un Escorpio quiere que la suerte le acompañe, entonces debe llevar consigo una pieza de joyería de oro auténtico.

Sagitario

Es el momento preciso para consolidar una relación, para casarte o unirte con esa persona a la que tanto quieres o te interesa. No dudes en dar ese paso.

Para atraer la abundante salud y alejar las enfermedades, podés llevar la turquesa y la azurita. El mejor amuleto es una hoja de laurel que aportará equilibrio y tranquilidad en tu vida.

Capricornio

Si en tu mente está el programar unas vacaciones, éste es el día perfecto para hacerlo. Así que echa a volar tu imaginación, planea a dónde quieres ir y organízate.

El Zafiro y la Perla son sus protectoras. Atraen el poder, la abundancia la amistad verdadera. También ayudan a alejar a las personas negativas. Tú amuleto ideal es una hoja de Abedul que limpia energéticamente tu interior y repele las malas energías.

Acuario

Para este signo las piedras que mejor le van son la Ágata y el Granete. Son gemas que favorecen la amistad y ayuda a conservarlas por mucho tiempo. También ayudan a controlar el carácter. El amuleto que más vitalidad le dará al signo de Acuario es la pirámide, que le ayudará a mantener el entusiasmo perdido por las cosas de la vida cotidiana.

Piscis

Un amor del pasado podría reaparecer en este día, pero ten cuidado porque podría crearte dificultades, así que piensa muy bien lo que vas hacer.

Sus piedras protectoras son el Coral y la Amatista. Estas te ayudarán a estabilizar tu equilibrio emocional, la paz y el amor en momentos de turbulencia. El amuleto que mejor que va es una imagen o dije de pez, esto te aportará felicidad, prosperidad y abundancia en el amor.