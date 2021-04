Arroyo: "Si hay sectores o rubros afectados, habrá políticas sociales para acompañarlos"

martes, 13 de abril de 2021 09:15

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, no descartó hoy la posibilidad de que se implementen "medidas que compensen" a los sectores que eventualmente se vean afectados por "mayores restricciones" ante la segunda ola de la pandemia del coronavirus en el país. "Si efectivamente hay sectores, rubros productivos o zonas del país que se ven afectadas, vamos a generar políticas sociales para acompañarlos, como lo hicimos el año pasado. Va a haber medidas que compensen a esos sectores que se vean afectados claramente por las mayores restricciones", afirmó Arroyo en diálogo con radio Continental.



En esa línea, recordó que se aumentó "en un 50% el monto de la Tarjeta Alimentar en febrero" y que, además, se registró "un aumento del 40% en el apoyo a comedores y merenderos". Asimismo, explicó que "el sector de los que hacen changas, que se había reactivado con más movimiento económico, se va a ver afectado por las restricciones en el transporte público".



De todos modos, puntualizó que la actual "no es la situación de abril, mayo y junio del año pasado, que se cerró absolutamente la actividad". No obstante, indicó que desde el Ministerio de Desarrollo Social monitorean el tema "todos los días y la situación es realmente crítica, sobre todo porque ahora hay un problema serio con el precio de los alimentos".



Por otra parte, refirió que en la reunión de ayer en Casa de Gobierno con los expertos en materia sanitaria, de la que participó, y sostuvo que "se planteó que estamos frente a una nueva situación de la pandemia, y que el problema está en la circulación".



"La idea es ir monitoreando cómo va evolucionando la cantidad de contagios los próximos días", indicó el funcionario. En cuanto al tema de la actividad escolar, destacó que "los expertos plantearon que tanto en las escuelas como en las fábricas, con protocolos, no se da el mayor nivel de contagios, sino en el movimiento y en la circulación".



"Es claro que tenemos que lograr la mayor presencialidad escolar para los chicos, porque el año pasado hubo mucha desigualdad, sobre todo por el tema de los que quedaron sin conectividad", subrayó el funcionario.