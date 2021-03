Pichetto, De la Torre y Claudia Rucci lanzan Peronismo Republicano

martes, 9 de marzo de 2021 10:18

El excandidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto, el exintendente de San Miguel Joaquín De la Torre y la dirigente peronista Claudia Rucci lanzarán este jueves un espacio dentro de Juntos por el Cambio, con el objetivo de captar "el voto peronista no kirchnerista" en la provincia de Buenos Aires, según definieron fuentes del espacio.



Se trata de una corriente que será presentada formalmente este jueves 11 de marzo a las 18.30 en el club San Miguel Rugby, ubicado en esa localidad bonaerense. Bajo el nombre de "Peronismo Republicano", esta línea dentro de la coalición opositora corre en paralelo a otros armados como el que lleva adelante Emilio Monzó, también con el objetivo de sumar votos peronistas no kirchneristas a la fuerza opositora.



Dentro de este grupo, además de Pichetto y De la Torre, junto con algunos intendentes que perdieron la elección en 2019, también está el senador nacional por Salta Juan Carlos Romero. Se trata de un armado político por fuera de otras líneas internas de Juntos por el Cambio, como la representada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o el ala más dura del PRO, referenciada en el expresidente Mauricio Macri y la actual titular del partido, Patricia Bullrich.



En los últimos meses se vienen presentando distintas alternativas para intentar captar lo que, dentro del espacio de Juntos por el Cambio definen como "el voto peronista no kirchnerista", sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40% de los votos nacionales en cualquier elección, especulan.



En este sentido, el 19 de febrero pasado Graciela Camaño y Juan Manuel Urtubey presentaron el partido Tercera Posición, con la intención de competir electoralmente en los comicios legislativos de este año. Al explicar la nueva línea interna dentro de Juntos por el Cambio, De la Torre -quien también fue ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal- indicó que "el 60 por ciento del votante en el conurbano es no gorila, es afín al peronismo, peronista o kirchnerista".



Al hablar anoche en La Nación+, De la Torre indicó que, "si las opciones que hay enfrente al kirchnerismo no discuten ese voto, a las ocho de la mañana del día de la elección, el kirchnerismo tiene 35 puntos en la provincia de Buenos Aires". En este sentido, remarcó que "hay cuatro experiencias: en 2009 De Narváez-Sola discutieron ese voto y perdió el kirchnerismo; en 2013 Massa con todos nosotros y perdió el kirchnerismo; y en 2015 y 2017, primero Massa y luego Massa y Randazzo por fuera discutieron ese voto".