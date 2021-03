El dolor de un empresario ante el bloqueo de su fábrica: “Sáquenme esta lacra”

lunes, 8 de marzo de 2021 11:34

El socio de una fábrica lechera de la localidad bonaerense de Gobernador Udaondo publicó un conmovedor video en el que pide ayuda ante el bloqueo de su fábrica que ya lo obligó a tirar más de 5.000 litros de leche por la imposibilidad de trabajar.

Dardo Mayol es uno de los dueños de “Lácteos Mayol”, una empresa que desde la semana pasada sufre el bloqueo de sus instalaciones debido a una protesta del sindicato lechero, Atilra.

El conflicto es de encuadramiento, dado que el gremio acusa a la empresa de enrolar a sus 14 empleados en otros convenios para ahorrar cargas sociales y otros costos laborales.

Desde el lunes de la semana pasada, una treintena de gremialistas bloquean la entrada a la empresa. El jueves se dictó una conciliación obligatoria y el viernes los trabajadores pudieron ingresar a las instalaciones. Sin embargo, ese día el acampe en las puertas de la empresa continuaba.

En ese contexto, Dardo Mayol, uno de los socios de la empresa, publicó un video para expresar toda su bronca por la situación y las pérdidas que están sufriendo, que llevaron a que integrantes de la familia consideraran cerrar el establecimiento.

“Hola soy Polaco Mayol, todos me conocen así. Soy socio de la empresa Lácteos Ernesto Mayol”, dice el pequeño empresario en el inicio del video. “No me puedo expresar bien pero tengo un dolor en el alma muy profundo”, se disculpó.

Luego, en referencia a la presencia del grupo de sindicalistas que le impidieron y dificultaron operar su fábrica, dijo “no tengo miedo porque yo les dije, con 73 años que hagan con mi cuerpo lo que quieran, no era nada difícil para ellos, 30 patoteros, que me agarren en medio de la calle solo y cagarme a palo”, señaló. “Ya me cagaron a palo demasiado con todo lo que está pasando, tengo el cuerpo dolido, pero no vencido”, agregó.

“Dos mugres no pueden embarrar 86 años de trabajo. Bendito pueblo argentino, ayúdenos. Defendamos el bendito trabajo” y luego, al borde del llanto, pidió “realmente espero que alguien en este bendito país saque esta lacra de mi fábrica, la fábrica de mi abuelo, sáquenme esta lacra, ayúdenme”.

Según registró Monte24 Noticias, como resultado del bloqueo la empresa debió tirar más de 5.000 litros de leche que no se pudo utilizar a tiempo.

Por otro lado, consigna InfoCañuelas, el juez Martín Miguel Rizzo del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, concedió una restricción perimetral para Dardo Mayol y en contra del secretario General de la seccional Cañuelas de Atilra, Guillermo Arregui. Por 120 días el dirigente sindical no podrá acercarse a Mayol y su familia.

Fuente: Infobae