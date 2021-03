Crisis en Formosa: un cacerolazo desafió la orden de volver a Fase 1

viernes, 5 de marzo de 2021 23:53

Tras la represión a manifestantes en contra de regresar a la Fase 1 en Formosa por la aparición de 17 nuevos casos de COVID-19, cientos de ciudadanos de la capital formoseña salieron a las calles a denunciar lo que había ocurrido y organizaron un cacerolazo. En las imágenes que se viralizaron por las redes sociales se observa a cientos de personas reclamando por la violenta represión policial ordenada por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

Con banderas argentinas, aplausos, bocinazos, los ciudadanos se volvieron a manifestar más allá de que en esa ciudad se decretó un toque de queda debido al aumento de contagios de cornavirus. En uno de los vídeos que subió a las redes sociales la concejala de la UCR Celeste Ruíz Díaz, quien había sido detenida en enero pasado tras reclamar por las irregularidades en los centros de aislamiento de COVID-19, se oberva como parte de la población reclama y denuncia lo que ocurrió en la tarde de hoy y exige no volver a la Fase 1.

A pesar de la normativa sanitaria impuesta por las autoridades, muchos comerciantes optaron por mantener las puertas de sus locales abiertas en señal de protesta. En las redes sociales, las imágenes de la protesta se replicaban con los hashtags #FormosaLibreYA y #YaNoTenemosMiedo, entre otros.

Si bien las protestas comenzaron ayer por la noche en la puerta de la gobernación, este mediodía la situación se puso más tensa con la aparición de los efectivos de seguridad, que intentaron que los manifestantes depusieran su actitud con palazos, balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo más de 90 detenidos y decenas de heridos.

En el enfrentamientos, varios jóvenes y mujeres resultaron heridos y subieron sus fotos a las redes sociales para denunciar esa brutal represión. “Los comerciantes queremos trabajar sin restricciones. Nos cortan el horario y tenemos que cerrar a las 21. No nos dejan trabajar tranquilos”, dijo al canal TN una mujer. “Hacen lo que quieren. Los comerciantes no tenemos sueldo fijo. Si no vendemos, no tenemos plata. No vivimos del Estado ni de planes”, se indignó mientras detrás de ella se observaba una batalla campal.

Por su parte, Gabriela Neme, concejala de Formosa por el peronismo disidente al gobernador Gildo Insfrán, fue golpeada violentamente por la Policía de Formosa en medio de las protestas. La mujer denunció que la Policía local le disparó seis balazos de goma mientras protestaban.

