"¿Qué justiciero llama al 911?": el descargo del esposo de Carolina Píparo desde la cárcel

jueves, 4 de marzo de 2021 21:09

Juan Ignacio Buzali, esposo de Carolina Píparo, habló por primera vez luego de atropellar a dos jóvenes que circulaban en moto durante la madrugada de Año Nuevo, en La Plata. Lo hizo en un mano a mano con Telenoche desde la Alcaidía Penitenciaria de Lisandro Olmos, donde se encuentra detenido desde el 9 de enero.

“La vi a ella con un revolver en la cabeza y dije ‘otra vez no nos puede estar pasando esto’”, aseguró Buzali. “Imaginate que lo que veo en televisión es que a los delincuentes los van soltando uno a uno y a mí me viene a buscar la Policía. ¿Cómo puede ser? ¿A ellos los sueltan y a mí me meten preso?”, continuó el marido de la diputada provincial en la entrevista realizada por Rolando Barbano.

“¿Qué justiciero llama al 911? Decime qué justiciero llama al 911. Yo llamé seis veces. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para decir ‘sí, señores, voy a ir a asesinar a alguien’?”, se defendió Buzali.

Buzali, de 47 años, permanece detenido en la Alcaidía junto a la Unidad N°1 de Olmos, la cárcel más poblada del país. Está acusado de doble tentativa de homicidio tras embestir en la capital bonaerense a dos motociclistas a los que -asegura- confundió con motochorros que lo habían asaltado un poco antes.

La jueza Marcela Garmendia, al frente del expediente, consideró que Buzali obró “sin importar las consecuencias de su accionar, con claro desprecio por la vida ajena y debiendo representarse el resultado muerte”.

El caso

Píparo y su marido fueron asaltados por tres parejas de motochorros en la calle 47, entre 15 y 16, de La Plata, en el momento que Buzali estacionó para dejar a su padre en su casa tras compartir junto a él los festejos de Año Nuevo.

Poco después, cuando se dirigían en su auto a realizar la denuncia policial por el robo, volvieron a cruzarse con motociclistas en la calle 21 y 40. En ese momento Buzali atropelló a dos jóvenes que iban en el rodado al confundirlos con los delincuentes que los habían atacado un rato antes. Sin embargo, la Justicia comprobó luego que no tenían nada que ver con los asaltantes.

Los jóvenes fueron identificados como Luis Lavalle, de 23 años, y un adolescente de 17, y ambos resultaron con heridas leves.

Tras quedar detenido, Buzali dijo ante la fiscal que se trató de un momento de confusión producto de sus nervios tras el asalto, pero negó haber tenido intenciones de matar al motociclista.

Fuente: TN