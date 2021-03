El Ministerio de Salud no evalúa dar una sola dosis de Sputnik V a quienes tuvieron coronavirus

jueves, 4 de marzo de 2021 18:25

El Ministerio de Salud no evalúa dar una sola dosis de la vacuna Sputnik V a las personas que tuvieron coronavirus, informaron hoy fuentes oficiales.



"Es solo un informe técnico. Muy importante desde el punto de vista científico", indicaron las fuentes, antes de agregar que "no está bajo evaluación en el Ministerio de Salud no dar la segunda dosis de Sputnik V a las personas que tuvieron Covid-19".



Un estudio presentado hoy sugirió que quienes tuvieron Covid-19 podrían recibir sólo la primera dosis de esa vacuna, "lo que permitiría optimizar recursos sin comprometer la eficacia de la inmunización", indicó en un comunicado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt).



El estudio fue realizado por investigadores del Conicet y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con trabajadores de la salud que fueron inmunizados con la vacuna Sputnik V, que determinó que el 100% de los voluntarios desarrolló anticuerpos específicos contra el coronavirus tras recibir el esquema completo de dos dosis.