Cristina Kirchner declaró y culpó a la Justicia por la crisis económica

jueves, 4 de marzo de 2021 12:40

“El Lawfare sigue en su pleno apogeo”. Con esa frase la vicepresidenta Cristina Kirchner abrió su presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa Dólar futuro. Su declaración fue vía Zoom, desde su despacho en el Senado de la Nación, con fuertes críticas a la Justicia y a los medios de comunicación. “Ustedes causan el clima en la Argentina que impacta en los agentes económicos y la economía”, arremetió.

En el inicio de su presentación cuestionó a Casación por haber fijado como fecha inicial de la audiencia el 1° de marzo, el mismo día en el que se produjo la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. “El lawfare sigue en su pleno apogeo, si fue un error es más grave todavía. El jefe de Estado tiene la obligación constitucional de ir a rendir cuentas, y obviamente está acompañado por la vicepresidente, que es la que preside la Asamblea Legislativa, tal como lo marca la Constitución”, lanzó.

Acusó a la Justicia de contribuir para que Mauricio Macri ganara las elecciones. Y continuó: “Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones, son responsables de lo que pasó y lo que está pasando”.

“No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Me sentaron acá diciendo que le había causado perjuicio al Estado por 55 mil millones. Volvieron al FMI, lo trajeron de vuelta, con 44 mil millones para ayudar a la campaña presidencial de Macri, y ni así pudieron. Hoy debemos 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, ustedes son responsables de lo que está pasando y me da mucha bronca porque sufre la gente”, siguió la expresidenta.

Cruzó a los integrantes de la Cámara por haber rechazado que la audiencia se realice de manera presencial. “Es bueno siempre conocerles la cara a los jueces, a los fiscales. A usted, Petrone, no le conocía la cara”, lanzó la funcionaria. Y continuó: “No conozco ni la cara de Raúl Pleé, el fiscal acusador”. De esta manera la vicepresidenta se refirió a los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y a Ana María Figueroa. “Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando”, insistió.

Del encuentro participaron todas las partes de manera virtual y luego el Tribunal tendrá que decidir sobre la solicitud de sobreseimiento que hizo la defensa de la presidenta del Senado. La Cámara Federal de Casación no tiene una fecha límite para esa resolución.

“Con nosotros el Banco Central tuvo ganancias”

Cristina Kirchner está acusada de haber vendido dólares a $10 cuando en la realidad cotizaba a $14 o $15. Sin embargo, aseguró que durante su gestión el Banco Central “tuvo ganancias” y dijo que las pericias demostraron que “no hubo perjuicio para el Estado”.

Entre otras cuestiones negó haber beneficiado a “sus amigos” con estos contratos y señaló que “los que tenían esos negocios eran los amigos de Mauricio Macri y sus amigos”. En ese sentido, le apuntó directamente al exvicejefe de Gabinete Mario Quintana. “Llegaron al Gobierno, devaluaron, usufructuaron esa devaluación con contratos de Dólar futuro pero los que estamos sentados acá somos nosotros”, planteó.

Fuertes cuestionamientos a exfuncionarios

Apuntó contra Macri, que dijo que “nos volvió a endeudar devaluando y devaluando, va a ver partidos de fútbol a Qatar, y nosotros sentados acá, junto a Axel Kicillof y Miguel Ángel Pesce”. Además cargó contra exfuncionarios del gobierno anterior como Alfonso-Prat Gay, al que se refirió como “el genio de las finanzas” y a Federico Sturzenegger, al que llamó “devaluador”. En cuanto a Quintana expresó que “dijo que había contratado dólar futuro y lo había hecho sabiendo que iban a devaluar cómo devaluaron. Y el domingo 13 de diciembre de 2015 se reunió con el presidente de ROFEX, que es el que toma los contratos de dólar futuro, arreglando la tasa de interés que le iban a pagar”.

Duras críticas a la Justicia y a los medios

Volvió a hablar de lawfare, el término que suele usar para criticar a la Justicia. Lo calificó como “una corriente regional a través de los sistemas judiciales que persiguen a los movimientos populares”, sostuvo que se articula “a través de los medios de comunicación, que cuentan cosas que no existen en los expedientes”. Dijo que la investigación en la que está procesada “es un leading case, no solo en el tema de lawfare, sino intromisión y manipulación de la política general de la República Argentina”.

Cargó contra el juez federal Claudio Bonadio, que murió hace más de un año y con el que estaba enfrentada. La titular del Senado dijo que “por una rara cuestión, todas las causas” contra ella “caían en el juzgado de Bonadio”. Manifestó que el juez Julián Ercolini (que quedó a cargo del tribunal de Bonadio) “fue el único distinto”. Afirmó además que el magistrado Sebastián Casanello le tomó indagatoria “obligado por el camarista Martín Irurzun”.

En el final de la audiencia adelantó que no pediría que la sobresean de la causa e instó a los jueces que “hagan lo que tengan que hacer”. Reclamó a los magistrados “que apliquen la ley y la Constitución, los códigos de fondo y de forma”.

La previa de la audiencia

El pasado lunes Cristina Kirchner había pedido estar presente en la audiencia y que la misma fuera transmitida en vivo. Los jueces hicieron parcialmente lugar al reclamo de la vicepresidenta, ya que habilitaron la transmisión en tiempo real (pudo verse por YouTube), pero no aceptaron que las partes concurrieran de forma presencial. Entre los procesados también está el gobernador bonaerense y exministro de Economía Axel Kicillof.

Según pudo saber TN.com.ar, el objetivo de la Vicepresidenta era tener un careo con los magistrados, similar a la exposición que realizó en 2019 en el juicio por vialidad donde señaló que la “historia la absolvió y la absolverá”. La estrategia de la vicepresidenta es direccionar las compras de dólar futuro hacia emblemas del macrismo como Quintana, Nicolás Caputo, o Gustavo Lopetegui.

Durante la investigación se dio por corroborado que la expresidenta y su entonces ministro de Economía, junto a otros exfuncionarios, cometieron “un fraude descomunal al patrimonio público”, que le habría costado al Estado “55 mil millones de pesos”. El delito imputado es el de administración fraudulenta.

Dólar futuro: el origen de la causa que involucra a Cristina Kirchner

A fines de 2015, con las elecciones presidenciales ya perdidas y la inminente llegada de Macri a la Casa Rosada, el mercado y los agentes económicos descartaban una devaluación, ya que el candidato ganador había anunciado en campaña que eliminaría el cepo al dólar. Aún con ese escenario, el Banco Central (BCRA) que comandaba por ese entonces Alejandro Vanoli, vendía contratos de dólar futuro al precio oficial de aquellos días. Cuando se concretó el cambio de Gobierno y el tipo de cambio se disparó, el Estado perdió sumas millonarias.

Fuente: TN