CAC y CAME piden "reforzar los cuidados sanitarios individuales" para evitar cierres

miércoles, 31 de marzo de 2021 14:12

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) llamaron a "reforzar los cuidados sanitarios individuales", al advertir que "un deterioro del escenario epidemiológico podría derivar en cierres de actividades".



"Ambas entidades exhortamos a empresarios, trabajadores y a la sociedad en general a obrar con responsabilidad, maximizando los cuidados sanitarios individuales, no sólo en beneficio propio y de su círculo cercano, sino también en pos de proteger la salud y la economía del conjunto de los argentinos", indicaron en un comunicado.



Las entidades sostuvieron que "un deterioro del escenario epidemiológico podría derivar en cierres de actividades con serios efectos sobre la economía nacional".



Por este motivo, convocaron "a la ciudadanía argentina en su conjunto a redoblar los cuidados individuales en materia sanitaria, a fin de prevenir los contagios de Covid-19".



"Particularmente en el contexto del fin de semana largo que está próximo a comenzar y que suele implicar mayores actividades sociales", indicaron.



Las cámaras afirmaron que "somos conscientes de que un agravamiento del escenario epidemiológico, amén de irreparables pérdidas de vidas humanas, tendría enormes perjuicios en materia económica".



Recordaron que "las prolongadas restricciones que rigieron durante buena parte de 2020, instauradas con el objetivo de contener la propagación de la nueva enfermedad, generaron un sensible deterioro de un escenario macroeconómico que ya arrastraba múltiples dificultades".



"Todo esto derivó en una aguda caída del consumo, cierre de numerosas empresas e importantes pérdidas de puestos de trabajo", agregó el comunicado.



Detalló que "si bien en los últimos meses se observaron señales de recuperación de las ventas en algunas ramas de la actividad -lo que constituye una señal alentadora-, la situación de muchas firmas aún es comprometida".



"Asimismo, debe advertirse que el progreso señalado aún es tenue, de modo que, si la evolución local de la pandemia llevara a la instauración de nuevas limitaciones, esta incipiente reactivación correría serio riesgo", concluyó.