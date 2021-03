Kiosquero ahorraba dinero para la fiesta de 15 de su hija y fue asesinado en un robo

miércoles, 3 de marzo de 2021 17:33

Un kiosquero fue asesinado a sangre fría en un robo en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. El hombre recibió los disparos el domingo cuando se resistió al robo en el kiosco "Al Toque Roque", ubicado en la ruta 25 y Moreno, de la mencionada localidad del norte del Gran Buenos Aires y falleció 2 días después.

Juan Manuel García, de 51 años de edad, fue asesinado de un disparo en el tórax y en las últimas horas trascendió un video en el que muestra justo el momento cuando una mujer abandonaba el kiosco y un delincuente de remera gris, con mangas blancas y rojas y gorra del club Boca Juniors se metió a la fuerza en el kiosco.

La imagen del presunto asesino comenzaron a circular en las redes para localizarlo: está prófugo

"Mi hermano era franquero en el kiosco. Ese día no tenía que haber estado. Un malviviente le quitó la vida, le arrebató la vida, él no quiso morir, amaba vivir", aseguró Viviana, hermana de García, en diálogo con el noticiero de Telefé.

Según las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del comercio, cuando el delincuente sacaba dinero de la caja registradora, dejó el arma apoyada en la mesada, por lo que García se abalanzó sobre ella para agarrarla. En ese momento comenzó un forcejeó que finalizó cuando el delincuente le disparó a la altura del pecho y luego escapó abordo de un auto similar a un Ford Ka, detallaron las fuentes.

El hombre herido fue trasladado rápidamente al hospital local, donde falleció producto de la grave lesión sufrida. “Mi hermano intentó defender el local aunque no sea de él, era muy responsable”, sostuvo la mujer.

García, conocido como “Gallego” por los vecinos, se crió en el barrio de Villa Rosa y tenía una hija que este año va a cumplir 15 años y su padre estaba juntando dinero para hacerle la fiesta como toda chica de su edad.

“Él amaba a su hija, tuvimos que contarle una historia para que no espere que vuelva su papá”, dijo acongojada Viviana.

En tanto, Rosalía Herrera, una persona muy cercana a la familia y a Victoria, la hija de la víctima, narró cuál fue la reacción de la pequeña luego de que su madre le comunicara la noticia del fallecimiento de su papá: “Hoy la mamá de Vicky le dijo que su papá no está. Me manda un audio y me dice: ‘Rosi, mi papi se fue con Jesús al cielo. Ya no le duele nada, él está bien. No está más’”.

Por último, la hermana de la víctima pidió "Justicia", que el hecho "no quede impune" y convocó a una concentración para esta noche.

"Hoy me llamaron del Ministerio (de Seguridad de la provincia de Buenos Aires) y me dijeron que están muy cerca de detener al autor. Yo quiero que lo detengan, quiero Justicia", enfatizó.

La causa es investigada por el fiscal Raúl Casal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Pilar, quien calificó al hecho como “homicidio criminis causa”.