Vizzotti reiteró la necesidad de fortalecer los cuidados frente al aumento de casos de Covid

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, insistió hoy con la importancia de "fortalecer los cuidados" frente al aumento de casos de coronavirus con el fin de "poder darle tiempo" al desarrollo de la campaña de vacunación, "que está en marcha y en forma sostenida". “Se viene observando un aumento sostenido en el número de casos, que no tienen la misma velocidad que en diciembre, pero que requieren fortalecer los cuidados para poder darle tiempo a la vacunación, que está en marcha y en forma sostenida”, aseveró la funcionaria.



Por otro lado, aseguró que, “desde AstraZeneca, difundieron un cronograma según el cual durante el mes de abril se comenzarían a recibir las dosis” de la vacuna que fabrica ese laboratorio, con tareas divididas entre Argentina y México. Al hablar con FM Urbana, la funcionaria explicó, en relación a esta vacuna, que "nosotros no producimos dosis, sino que producimos antígenos, y ese antígeno requiere un proceso de terminación muy complejo que no se puede hacer acá; si no, se hubiera hecho".



"México estaba en condiciones de hacerlo y por eso AstraZeneca generó este convenio entre Argentina y México para la producción", aseveró. Vizzotti aclaró además que “en el contrato (con AstraZeneca) desde el primer momento se estableció que las vacunas se iban a recibir entre fines de marzo y principios de abril”.



En relación a la llegada de un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm, Vizzotti dijo que el Gobierno espera “tener novedades esta semana”, y afirmó que “una vez que las vacunas están, viene todo un proceso que tiene que ver con las exportaciones, con las cajas, los vuelos y en ese proceso está trabajando mucha gente para tener lo antes posible ese millón de dosis”. Sobre los anuncios realizados anoche junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, Vizzotti dio un panorama de lo que sucede en la Argentina: “Está terminando el verano, hay movimiento de personas y se ve lo que pasó en el hemisferio norte y en los países limítrofes”.



Sobre las prioridades para la aplicación de las vacunas, recordó que “son los mayores de 70 y luego seguirán los mayores de 60, ya que el 82% de los fallecidos son mayores de 60, y especialmente mayores de 70”.



“Ningún plan (de vacunación) va a interrumpir la circulación del virus, pero lo que se busca es captar a quienes tengan mayor riesgo de tener complicaciones y fallecer”, expresó la funcionaria. También recordó que las prioridades de vacunación fueron fijadas “en un consenso con las 24 jurisdicciones”.



Ante una consulta, aclaró que algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, aplican las vacunas en forma simultánea a personas en la franja entre los 60 y los 80 años, mientras la Ciudad de Buenos Aires vacuna primero a los de 80, y cuando termina con esta franja comienza con la franja de edad siguiente.



Sobre la decisión del Gobierno de aplicar una primera dosis y diferir tres meses la segunda para alcanzar a una mayor cantidad de personas con las vacunas disponibles, insistió en remarcar que “no quiere decir que la segunda dosis no se vaya a dar”, y afirmó que una medida similar adoptaron países como el Reino Unido y Canadá. “Se busca disminuir la mortalidad, y seguir trabajando para recibir más vacunas y que este período (entre primera y segunda dosis) se acorte lo más posible”, afirmó.