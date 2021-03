No habrá vuelos de repatriación para los argentinos que salieron del país por turismo

lunes, 29 de marzo de 2021 18:34

Florencia Carignano, como todos los funcionarios del gobierno nacional, está preocupada por el aumento de casos de COVID-19 que obligó a restringir vuelos y a cerrar las fronteras terrestres de Argentina para limitar la circulación y contener el avance de la pandemia.

En diálogo con Infobae, la directora nacional de Migraciones dijo que “no habrá vuelos de repatriación” para los ciudadanos argentinos que están haciendo viajes de turismo en el exterior y les pidió paciencia para que se organice su regreso en vuelos comerciales de las diferentes aerolíneas que operan en nuestro país.

"Hay 37.250 personas. Aunque con la salvedad de que el dato surge porque esas personas declararon que se fueron por turismo. Hay alrededor de 3.000 argentinos en España; 9.356 en Estados Unidos, 5.435 en Chile, unos 7.900 en Brasil, 2963 en México y 3.700 en Panamá, por mencionar los que tienen más", señaló.

Podrán ingresar a Argentina, por "todos los pasos terrestres de Argentina, que son 237, están cerrados para el turismo. Se ha dispuesto una drástica reducción de los vuelos que pasaron de 18 realizados el sábado a 7 que llegarán hoy. Y también se puede volver por vía marítima. Desde Uruguay, a través de Buquebús por vía marítima, habrá una sola frecuencia diaria. En este último caso, para poder abordar a uno de esos servicios, se le hace al viajero un testeo antes".

Y afirmó que "esta vez no habrá vuelos de repatriación. Le pedimos a todos los que estén en el exterior que no se desesperen. Vamos a reprogramar la llegada de vuelos para que a Ezeiza llegue uno cada dos horas. Eso se está organizando y lleva tiempo. Calculamos que ya a partir de la semana que viene van a estar regresando al país. Esta situación no es como la de marzo del año pasado cuando la pandemia sorprendió a casi todo el mundo sin previsiones. La gente que se fue del país de vacaciones asumió un riesgo. No vamos a dejar tirados a los argentinos, tienen que tener paciencia".

Sobre el trabajo en Ezeiza marcó que "se está controlando a cada uno de los pasajeros. En 5 minutos se le hace un test de antígenos y si da negativo puede irse a su casa para hacer la cuarentena obligatoria de una semana. Si le da positivo lo trasladamos a una carpa para el PCR correspondiente. Luego son alojados en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires hasta que la enfermedad pase. Detectamos 15 casos positivos, incluso uno hoy en un vuelo desde Miami. La mayoría de los de este fin de semana, 13, son de México, de Cancún y de México DF, donde la situación también es compleja".