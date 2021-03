Después de Semana Santa, el Gobierno evaluará si se aplican nuevas restricciones por coronavirus

lunes, 29 de marzo de 2021 20:18

El ministro de Turismo, Matías Lammens, anunció hoy que el Gobierno decidió que no habrá restricciones para el fin de semana largo de Semana Santa, por lo que los turistas podrán viajar por los diferentes destinos del país "tal como estaba previsto".



Lammens indicó en conferencia de prensa en Casa Rosada que se "reforzarán los controles en aeropuertos y destinos turísticos" durante Semana Santa, y aclaró que no habrá restricciones a los viajes para priorizar la "salud mental" y el "descanso" de los argentinos, y para que los cerca de dos millones ciudadanos que se movilizarán tengan la "posibilidad de disfrutar del tiempo libre".



El ministro sostuvo además que el Gobierno nacional "evaluará" después de ese fin de semana largo si resulta "necesario" aplicar nuevas restricciones para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.



También Lammens resaltó que el turismo "ha sido un sector crítico" y por eso "seguirá recibiendo ayuda económica", porque "es además un sector estratégico en la economía del país".



En cuanto a los argentinos que están el exterior contó que "siguen llegando vuelos, unos 10 diarios, que serán menos la semana que viene", y descartó que haya operativos de repatriación al considerar que "no los creemos necesarios".



Por la tarde, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó en Casa de Gobierno una reunión con infectólogos para analizar el avance de contagios por coronavirus en algunas zonas del país, con el objetivo de reforzar los controles y los protocolos sanitarios ante el fin de semana largo turístico por semana Santa que se inicia el jueves próximo.



Además de Lammens, estuvieron presentes los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; y Transporte, Mario Meoni.



También participaron los asesores Alejandro Grimson, Cecilia Nicolini y Mirta Roses; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, y la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Yanina Martínez.



Por los infectólogos estuvieron los doctores Ángela Gentile, Gustavo Lopardo, Pedro Cahn, Javier Fariña, Pablo Bonvehi, Tomás Orduna, Analía Rearte y Sandra Tirado.



En la misma conferencia de prensa, Cahn mencionó como "estas variantes de preocupación, como se llaman", a las nuevas cepas de la Covid-19, que -explicó- "tienen características más infectantes en algunos casos", por lo que pidió estar "muy alertas con esto".



Cahn descartó volver "a una cuarentena estricta de Fase 1" y puntualizó la importancia de "respetar los protocolos", mientras recordó que "ningún argentino murió por falta oxigeno, como sí pasó en otros países".



Por su parte, Lopardo manifestó que en estos meses no se han visto "brotes en los lugares de trabajo" sino que "tienen que ver con las actividades sociales".



El especialista refirió que Semana Santa "es una fecha especial para las familias" y remarcó la importancia "de extremar los cuidados" en esa reuniones.



También indicó que las variantes comunitarias "son una amenaza nueva, mas transmisibles y más letales", por lo que bregó por "evitar la diseminación virus".



Lopardo analizó que "en los períodos de 15 días estudiados se ha visto un incremento en el número de casos en las distintas regiones del país" y en relación al diferimiento de la segunda dosis de las vacunas expresó que "con la primera se logra la protección inicial y con la segunda se prolonga esa protección".



La infectóloga Gentile opinó que "las escuelas no son un lugar de contagio y la presencialidad puede seguir", y recordó que "el año pasado, con los protocolos", la sociedad aprendió "a convivir con el virus".



Por eso, ahora se apuesta a la "vigilancia epidemiológica" porque al detectar "con rapidez" se "aísla y minimiza el riesgo".



Para Gentile "esta es la nueva normalidad y para volver a 2019 va a pasar un tiempo", mientras subrayó la importancia de "avanzar en la vacunación" y llegar "a las dos terceras partes vacunadas para evitar la transmisión".



El Gobierno nacional anunció este domingo la modalidad de trabajo remoto a la administración pública nacional e invitó a hacer lo mismo al resto de los poderes, a las provincias y municipios.