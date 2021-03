ANSES: confirmaron las fechas de inscripciones para cobrar nuevos beneficios

sábado, 27 de marzo de 2021 19:03

El Ministerio de Desarrollo Social a través de distintos municipios de todo el país habilitó la etapa de inscripción y asesoramiento para jóvenes de entre 18 a 29 años que quieran ser parte de Potenciar Inclusión Joven y cobrar $8500 por 12 meses.

Sin el bono de $10000 del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) y con el calendario de pago para los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), Asignación por Embarazo ( AUE), jubilados y pensionados ya liquidado con el aumento del 8,07%, el nuevo beneficio financiará proyectos socioproductivos, sociolaborales y/o sociocomunitarios.

Además se mantiene el último mes de inscripción para tramitar las Becas Progresar en sus cuatro líneas: Becas Progresar para Eduación Obligatoria, Becas Progresar para Educación Superior, Becas Progresar Trabajo y Becas Progresar para estudiantes de enfermería.

Calendario de pago abril 2021: ¿Cuándo cobro Anses?

Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales no superen la suma de $ 23.120:

DNI terminados en 0, cobran el lunes 12 de abril

DNI terminados en 1, cobran el martes13 de abril

DNI terminados en 2, cobran el miércoles 14 de abril

DNI terminados en 3, cobran el jueves 15 de abril

DNI terminados en 4, cobran el viernes 16 de abril

DNI terminados en 5, cobran el lunes 19 de abril

DNI terminados en 6, cobran el martes 20 de abril

DNI terminados en 7, cobran el miércoles 21 de abril

DNI terminados en 8, cobran el jueves 22 de abril

DNI terminados en 9, cobran el viernes 23 de abril

Jubilados y pensionados: ¿Cuánto cobro en abril?

1. Bono de 1500 pesos:

Este viernes, se oficializó el pago del bono de 1500 pesos para jubilados y pensionados. Significa que con los haberes de abril y mayo accederán a un monto extra que se sumarán a los haberes correspondientes.

Aquellos jubilados y pensionados que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto equivalente de hasta $30.857,16 , "el subsidio extraordinario será de $1.500".

Quienes perciban más de $30.857,16, el bono extraordinario será igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $32.357,16.

Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales superen la suma $ 23.120:

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 26 de abril de 2021

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 27 de abril de 2021

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 28 de abril de 2021

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 29 de abril de 2021

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de abril de 2021

Pensiones no contributivas:

Lo cobran aquellas personas que no cuenten con recursos económicos, ni trabajo formal. Existen tres tipos de Pensiones no contributivas en la actualidad:

1. Pensión no Contributiva por Invalidez:

Para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral y se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

2. Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos:

Para mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, de cualquier edad, estado civil.

3. Pensión no Contributiva por Vejez:

Para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva.

Fecha de cobro Pensiones no contributivas abril 2021

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 5 de abril de 2021

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 6 de abril de 2021

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 7 de abril de 2021

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 8 de abril de 2021

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 9 de abril de 2021

Fuente: BAE