Baja el precio de la soja y corta una racha alcista en el Mercado de Chicago

jueves, 25 de marzo de 2021 11:16

Los precios futuros de la soja registran bajas hoy en el Mercado de Chicago, luego de las fuertes subas de ayer y por primera vez en cinco sesiones, mientras también registran caídas los valores del maíz y el trigo, reportaron las operadoras locales.



La soja pierde US$ 2,6 en la posición mayo, hasta US$ 523,9 por tonelada (es decir, 73% más que un año atrás), ya que “la fortaleza del dólar estadounidense pesa sobre las perspectivas de exportación”, analizó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



En ese contexto el aceite de la oleaginosa cae hasta US$ 1.253,7, mientras la harina baja a US$ 440,8 por tonelada para mayo, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en mayo del año pasado.



Los contratos de maíz anotan por su parte un descenso de US$ 1,4, hasta US$ 216,4 la tonelada (83% más que hace once meses), en una rueda de ventas por partes de los fondos inversores.



El valor del trigo, en tanto, desmejora US$ 2,7, hasta US$ 226,9 la tonelada (para mayo), es decir, 36% más que seis meses atrás, “en medio de expectativas de una amplia oferta mundial”, concluyó la BCR.