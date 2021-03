Argentina se retira del Grupo de Lima

miércoles, 24 de marzo de 2021 13:29

El gobierno de Alberto Fernández anunció la salida de la Argentina del Grupo de Lima sobre Venezuela al considerar que las acciones que emprendió para aislar a Venezuela y a sus representantes “no han conducido a nada”.

“En el día de la fecha, la República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”, afirmó la Cancillería a través de un comunicado. “Por otro lado, la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”, sostuvo, en relación al reconocimiento que ese grupo hizo del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.

“Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”, continuó un comunicado, que sostuvo una tibia condena a las autoridades venezolanas. “Es claro que no pueden desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad. Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones”, aclararon desde Cancillería, según el diario La Nación.

Pero en el párrafo siguiente, agregaron que: “En un contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en la región, las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades, así como los intentos de desestabilización ocurridos en 2020, no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores más vulnerables”. Para la Argentina, “las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. Fue la pandemia, y no las políticas de Maduro, las que afectaron los derechos humanos en ese país, según la Cancillería.

“Con este espíritu, la Argentina continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región, y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado”, finaliza el texto.