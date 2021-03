El Gobierno define restringir vuelos ante el repunte de casos de coronavirus

martes, 23 de marzo de 2021 18:36

El presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y representantes del Ministerio del Interior se encuentran reunidos este martes por la tarde en la Casa Rosada, definiendo cuáles serán las medidas a aplicar frente a la posible llegada de una segunda ola de coronavirus teniendo en cuenta al ingreso de la nueva cepa de Manaos y el colapso sanitario que están sufriendo países como Brasil y Paraguay, entre otros.

El plan que se está analizando en la cumbre oficial incluye restricciones a los vuelos desde y hacia el exterior, cierre de fronteras con países limítrofes como por ejemplo Brasil, y controles más férreos al transporte terrestre.

Fuentes aeronáuticas informaron esta tarde que el sector ya se encontraba en diálogo con funcionarios del Gobierno para poner en marcha el plan que se defina en la reunión. Según los primeros trascendidos, la cantidad de vuelos que estarían autorizados por día serían una decena.

Las medidas que se decidan en la cumbre oficial serán incluidas en un decreto de necesidad y urgencia (DNU), o en su defecto en una resolución que emita el Ministerio del Interior por el posible aumento de casos de Covid-19 en la Argentina.

Hay varias opciones que están barajando los funcionarios, y algunas son más duras que otras. Seguramente se cierren las fronteras, se controle el transporte terrestre y haya restricción de vuelos. Pero lo que todavía no está definido es cómo sería la implementación de un plan para seguir a los argentinos que vuelvan desde el exterior: no se sabe si esas personas van a tener que pagarse el aislamiento obligatorio en un hotel o si lo hará el Estado, y si las provincias y la Ciudad de Buenos Aires serán o no las encargadas de hacer el seguimiento de esta medida de aislamiento.

Fuente: TN