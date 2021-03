Una psicóloga oficial entrevistó a M. y evaluarán la situación familiar de la nena de 7 años

jueves, 18 de marzo de 2021 18:04

Hoy por la tarde, M., la nena de 7 años que mantuvo en vilo al país, regresó a la Ciudad de Buenos Aires tras ser encontrada en la zona de Luján luego de que una vecina alertara al 911 sobre su presencia en el cajón trasero de la bicicleta de su secuestrador, el cartonero Carlos Savanz.

Su madre, Estela, llegó para reencontrarse con ella: M. fue abrigada y contenida por la Policía Bonaerense, evaluada por médicos del Cuerpo Médico Forense de Mercedes en busca de lesiones que serán clave para definir la imputación contra Savanz, acusado por lo pronto de la sustracción de la menor.

Al llegar a la Ciudad, la nena de 7 años comenzó una entrevista con una psicóloga de los Consejos de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para evaluar su situación, atravesada por la vulnerabilidad de su vida en la calle junto a su madre, que tiene también otros siete hijos y con quien M. tiene un vínculo estrecho, en una precaria carpa a metros de la villa Cildañez en Parque Avellaneda. En paralelo, otro equipo interdisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales entrevistará a su madre, su abuela –con la que M. convivió durante largo tiempo en varios períodos– y al resto de su familia extendida.

Así, luego del final del proceso, con un acompañamiento institucional, se tomará una decisión sobre su situación.

“Que vaya a un hogar es la última opción”, aseguró Adriana Martínez Bedini, vicepresidenta del Consejo. “Estamos viendo cómo podemos ayudar y fortalecer a M., intervenimos con equipos interdisciplinarios. Queremos escucharlos, que nos cuente M. de su situación, cómo está anímicamente, trabajamos en pos de sus derechos. Están en curso las evaluaciones del cuerpo médico forense, el tema es respetar los tiempos y su edad”, afirmó la funcionaria: “No se evalúa un hogar por el momento. La idea es que se revincule con su familia. A priori, nunca sabemos. Pero es la última opción separar a un chico de su familia”.

Por lo pronto, este es el primer contacto que M. tiene con una especialista tras ser encontrada por la Policía Bonaerense: la cámara Gesell, que requiere de una entrevista previa con una psicóloga, no fue dispuesta. Savanz podría ser indagado mañana por el Juzgado N° 57 tras llegar esta tarde a una celda de la PFA en su sede de Villa Lugano. Sin embargo, la entrevista en cámara Gesell podría tener validez en el expediente investigado por las fiscales Laura Belloqui y Alejandra Mangano.

También, por otra parte, se evalúa un acompañamiento para la madre de M., que según su propia familia vive con una adicción a los estupefacientes.

También es preponderante el vínculo con su abuela, asegura Martínez Bedini. En 2019, el programa Buenos Aires Presente intervino varias veces en la situación de M., con pedidos de asistencia: su abuela la acompañaba, no su madre. Por lo pronto, el Consejo ya cuenta con varios documentos de M., incluida su partida de nacimiento. No consta en los trámites del Consejo, por ejemplo, que su abuela tenga la tenencia legal de la menor. Al menos, no se presentó ningún documento al respecto.

Los resultados de los análisis a la nena del Cuerpo Médico Forense aún se desconocen. La imputación, según fuentes judiciales, continúa siendo la de sustracción de un menor. Savanz, estiman las mismas fuentes, sería indagado mañana.

