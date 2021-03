La nena hallada tras 3 días de búsqueda le dijo a una policía que "se habían perdido"

jueves, 18 de marzo de 2021 17:14

La policía que encontró hoy a la niña de 7 años que había sido llevada por un hombre desde el barrio porteño de Villa Lugano dijo que ni la nena ni el detenido sabían que los estaban buscando y destacó que el haberla encontrado "viva" es "el mayor premio" que puede tener en su profesión.



Marianela Ledesma (29) dijo al canal Todo Noticias que el hallazgo ocurrió cuando estaba junto a su compañero en el final del servicio.



"Por el 911 nos convocan por una alarma en calle Pellegrini, nos frena un camión de un corralón de materiales, (el conductor) nos manifiesta que había visto al hombre pero no a la menor porque estaba como escondida en la caja", relató la oficial que hace cuatro años trabaja en la fuerza provincial.



Ledesma añadió que siguieron la "corazonada de este hombre", por lo que al llegar al lugar, el sospechoso dobló la calle Las Heras y allí lo interceptaron, tras lo cual le preguntaron cómo se llamaba y éste le respondió "Carlos Savanz".



"Le digo que se tire al piso, lo tomo de un brazo como para que no intente huir, se cae la bicicleta y miro adentro de la caja y estaba la nena muerta de frío", contó la policía, quien agregó: "Cuando saco a la menor primero la contengo, la alzo a upa para que se tranquilice, me dijo que quería ir con su mamá, la bajo y como hacía frío le pongo la campera".



Según su testimonio, la niña le dijo que con "Carlitos se habían perdido y que había pasado la noche con él".



"Todavía no soy mamá pero tengo dos sobrinas de la edad de ella y me causó una consternación impresionante y lo único que me importó en el momento era que estuviera bien y no tuviera ningún tipo de lesión", expresó.



Para Ledesma, la nena "no sabía que la estaban buscando. Ella lo único que decía era que quería irse con su mamá" y respecto de Savanz dijo que no le dio "la sensación de que él estuviera al tanto de lo que estaba pasando" ni tuviera "ningún conocimiento de nada".



"El hombre parecía una persona muy sumisa, no se resistió tampoco a la aprehensión", indicó.



Por último, la mujer destacó que todos los casos de violencia de género o las desapariciones de menores que ocurren día a día el "haber encontrado a una nena viva" es el "mayor premio" que puede tener en esta profesión.



"Tengo demasiadas sensaciones encontradas pero lo que más me nace es la felicidad de saber que por fin la nena está con su mamá y espero que les puedan dar la asistencia correspondiente a ellas para que no sigan estando en situación de calle", concluyó.