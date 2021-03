Kulfas desmintió que haya trabas a la importación de insumos para la industria

jueves, 18 de marzo de 2021 10:53

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, descartó hoy que haya trabas a las importaciones para la industria y afirmó que hay casos de faltantes de insumos por desabastecimiento a nivel mundial, a causa de la pandemia. "Se ha mencionando que está habiendo problemas con el ingreso de importaciones atribuidas al Gobierno y que eso ha trabado alguna fábrica a seguir produciendo, esto lo desmiento, es falso", dijo Kulfas en diálogo con la radio cordobesa FM Pulxo.



Señaló que "ha habido algún problema puntual en alguna fábrica, pero no por trabas a las importaciones sino porque hay problemas de abastecimiento mundial". El Ministro sostuvo que "por la pandemia hubo un cambio en las canastas de consumo de la población mundial, mucha gente lo que antes se gastaba en un viaje o ir a comer afuera lo está gastando más en electrónica y esto disparó la demanda de insumos electrónicos".



Consultado sobre los insumos para el sector automotriz, Kulfas dijo también que "no hay trabas, lo que hay es una nueva política automotriz, donde lo que hemos coordinado con toda la cadena es fruto del diálogo y el acuerdo". Recordó que "estamos enviando al Parlamento un proyecto de ley que incorpora algunos beneficios impositivos para las nuevas inversiones del sector automotriz", al tiempo que "se estableció un derecho de exportación cero para todos los autos que se exporten este año por encima del nivel exportado en 2020".



"Nuestra preocupación principal, y creo que ha sido muy bien asimilada por la gran mayoría de las automotrices, es tener una balanza comercial equilibrada", agregó. Dijo que "el sector automotor ha sido históricamente una industria muy deficitaria, veíamos vehículos con un contenido nacional de sólo 15/20%, lo que significaba que cuanto más crecía la venta de autos más había que importar".



"Eso terminaba generando un estrés en el mercado de divisas, problemas en el mercado de cambios que se resolvían con devaluaciones; cuando hay devaluaciones fuertes la gente tiene menos plata para gastar y cae el consumo de muchas cosas, entre ellas de autos", sostuvo Kulfas. Por este motivo "necesitamos mayor integración nacional, los modelos que hace un tiempo tenían contenido nacional de 15/20% hoy los nuevos proyectos todos parten de 40/42% de contenido nacional, de más trabajo argentino y además con una balanza comercial que tienda a ser equilibrada".



Por otra parte, el ministro se refirió al sistema Sipre para control de precios y stock y dijo que "el objetivo es tener mayor cercanía en el seguimiento de los precios", con el objetivo de "asegurar el abastecimiento, que no falte nada importante en los hogares argentinos en alimentos y productos de primera necesidad". "El problema inflacionario es un problema de raíz macroeconómica, estas políticas lo que buscan es coordinar, ayudar a fortalecer un proceso de desinflación en un momento difícil por la tensión internacional, por la pandemia y por nuestros propios problemas macroeconómicos", concluyó.