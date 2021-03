ANSES- Progresar Trabajo: cuánto se cobrará por mes y cómo inscribirse al plan

jueves, 18 de marzo de 2021 18:32

Desde su presentación, es todo un éxito de convocatoria el programa Progresar Trabajo, que incluye a personas hasta 40 años.

Progresar Trabajo está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años argentinas y argentinos nativas/os o por opción o con residencia legal en el país no inferior a 2 años. El límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijas o hijos de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no poseen trabajo formal registrado.



Asimismo, en caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, como las personas trans, miembros de pueblos originarios, discapacitados o refugiadas, no se fija límite etario.



Los ingresos de los beneficiarios y los de su grupo familiar no deben ser superiores al equivalente de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).



En cuanto a la cantidad de cuotas de esta línea, depende de la duración del curso siendo su valor de 3.600 pesos mensuales.



La cartera educativa explicó que el registro de la oferta académica disponible para esta línea de becas es confeccionado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).



Los cursos habilitados para cada convocatoria son los considerados prioritarios teniendo en cuenta las áreas de vacancia en cada región., mientras que para conocer la oferta hay que acceder a: http://catalogo.inet.edu.ar/buscador-de-titulos-y-certificaciones



La inscripción se encuentra abierta y se extiende hasta el 30 de noviembre. Se efectúa a través de la web https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar o a través de Anses www.anses.gob.ar/progresar y mediante la app Progresar +.