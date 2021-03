Guzmán viaja a Estados Unidos para reuniones con el FMI y el Banco Mundial

miércoles, 17 de marzo de 2021 17:32

El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará esta noche a Estados Unidos para cumplir desde mañana con una agenda de diálogo con inversores, antes de las reuniones previstas con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).



Fuentes oficiales informaron que el titular del Palacio de hacienda emprenderá esta noche el viaje hacia Nueva York, donde mañana iniciará su agenda de reuniones con think tanks e inversores, a las que seguirán las reuniones previstas con los dos organismos multilaterales.



Guzmán se trasladará luego a Washington para reunirse con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de un escenario de las negociaciones por un nuevo programa de financiamiento con el organismo. La agenda del ministro se desarrollará hasta fines de la semana próxima, ya que para el viernes 26 está prevista su participación en la Cumbre del Mercosur, en la que la Argentina será anfitrión del encuentro de manera virtual.



Las fuentes consultadas también explicaron que respecto de los protocolos por la pandemia de coronavirus, al ser considerado un viaje de funcionarios esenciales, no se exige cuarentena, sino sólo que hayan dado negativos los análisis y que no hayan tenido contacto estrecho con personas afectadas.