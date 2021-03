El dólar cerró en $96,75 y el BCRA mantuvo la tendencia compradora

miércoles, 17 de marzo de 2021 17:00

El dólar para la venta al público recortó 5 centavos y bajó a $ 96,75 en una rueda en donde se destacó el bajo volumen de negocios y la continuidad de las compras del Banco Central. La dispersión de precios va desde el mínimo de $ 96,19 en el caso del Banco Credicoop al máximo de $ 97,30 del Banco Galicia, según consta en el informe diario que publica el BCRA.



Por su parte el dólar informal terminó sin cambios en $ 144 aunque en la operatoria intradiaria tocó los $ 143. Con el valor del cierre de hoy la brecha con el oficial es del 48,8%. Por su parte los dólares bursátiles registraban subas al cierre del mercado cambiario y se ubicaban en $ 145,07 en el caso de dólar MEP y $ 150,44 para el CCL.



En tanto que el dólar mayorista cerró en $ 91,20 por unidad, siete centavos arriba del cierre de ayer. En una rueda con bajo volumen de negocios, el tipo de cambio mayorista exhibió una corrección idéntica a la de ayer. Fuentes privadas del mercado estimaron que el BCRA tuvo hoy un saldo positivo de unos US$ 40 millones, aproximadamente



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 151,3 millones, en el de futuros del MAE se hicieron US$ 25,650 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 502 millones. La oferta de uno de los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron alcanzó los US$ 108 millones en el mercado de cambios