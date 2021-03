Un hombre mató a puñaladas a su expareja y luego intentó suicidarse en Entre Ríos

martes, 16 de marzo de 2021 00:00

Una mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas en su casa de la ciudad entrerriana de Victoria y por el femicidio quedó detenida su pareja, un hombre que el viernes pasado había sido excluido del hogar tras una exposición de la víctima en una comisaría, informaron fuentes policiales.



El sindicado agresor, de 40 años, permanecía esta mañana internado en un hospital de la ciudad de Paraná, en calidad de detenido, ya que tras el femicidio intentó suicidarse y se clavó un cuchillo en el pecho, según contó a la prensa el jefe de la Departamental Victoria, comisario Omar Regondi.



El vocero detalló que el hecho se desencadenó cerca de la 1 de esta madrugada en una casa de la calle Spiazzi, del barrio Quinto Cuartel, de esa ciudad entrerriana, donde convivían Noelia Almada con Claudio Paera y uno de los dos hijos que ella había tenido con una pareja anterior, quien no estaba en la vivienda en ese momento.



El otro hijo vivía con su padre y Almada quería que regresara a vivir con ella, aunque él se negaba porque le tenía "miedo" a la pareja de su madre, lo que llevó a que la mujer solicitara la exclusión de hogar de Paera, explicó el vocero.



"Hacía dos años y medio que convivían y tenían denuncias cruzadas y había habido algunas restricciones de acercamiento entre ambos. La última fue debido a una exposición que ella realiza el viernes 12 ante la Comisaría del Menor de Victoria y por la cual el Juzgado de Familia dispone una exclusión de hogar", detalló Regondi.



Cerca de la 1 de esta madrugada, la policía recibió un llamado de la madre de Paera debido a una discusión muy fuerte registrada en el domicilio de ambos, explicó el jefe policial. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron hasta la vivienda, ya no escucharon gritos y la madre del hombre les facilitó el ingreso, momento en el que encontraron a la mujer tendida boca arriba gravemente herida a puñaladas y sobre ella a su pareja, quien también estaba herido y tenía clavado un cuchillo en el pecho.



"Él se saca el cuchillo y tenía signos vitales, ella ya estaba fallecida", detalló Regondi. El hombre fue trasladado al Hospital Salaberry de Victoria y luego derivado al San Martín, de Paraná, donde permanece sedado, entubado y con custodia policial, ya que está detenido a disposición de la Justicia local. Consultado sobre denuncias previas de violencia de género, Regondi dijo que "el juzgado notificó prohibiciones de acercamiento" y señaló que se trataba de un "contexto particular" porque se denunciaban mutuamente y luego "volvían a estar juntos".



"Hay un total de cuatro o cinco denuncias y de ella hacia él dos o tres denuncias, la última fue una exposición donde ella pedía que el hijo mayor, de 17 años, regresara a su casa", agregó. En ese caso, el juzgado de Familia ordenó a Paera no acercarse a la mujer "por 90 días a 200 metros ni provocar actos violentos ni intimidatorios", decisión de la que fue notificado el pasado viernes.



"Es materia de investigación saber qué es lo que desencadenó este hecho", añadió Regondi, quien dijo que "ahora se buscan testimonios y material fílmico para ver la hora a la que llegó esta persona (Paera), si llegó solo o con ella". En el lugar trabajaron los fiscales Flavia Villanueva y Eduardo Guaita, junto con forenses, criminalistas e investigadores, y el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde para que se realice la autopsia de rigor.

En tanto, Paera será indagado por el femicidio una vez que sea dado de alta, en una audiencia imputativa que se realizará en los tribunales de Victoria. Tras conocerse el hecho, una familiar de la víctima publicó en su muro de la red social Facebook: "No fue en Buenos Aires, ni en Rosario... Fue en un pueblito, fue en Victoria, Entre Ríos, ninguna está exenta, nos están matando".



"Hoy fue mi prima Noelia Soledad Almada, mañana podés ser vos, tu mamá, tu abuela, tu hermana o yo. No estaba con ninguna "pollera demasiado corta", no volvía de ningún boliche. Basta de decirnos exageradas, basta!!. Dolor, bronca e impotencia!! Por Sole y por todas.. Hasta cuando?", escribió Paula Moreyra.





(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).