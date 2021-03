Escracharon a Ginés González García: “andá a vacunar a la gente grande, maleducado”

lunes, 15 de marzo de 2021 15:23

Este fin de semana, el exministro de Salud de la Nación Ginés González García fue escrachado en un restaurante de San Telmo. Algunos comensales le recriminaron lo que sucedió con el escándalo de las “vacunas VIP”, la inmunización a dedo a funcionarios del gobierno, políticos, empleados públicos y distintas personalidades.

El exfuncionario, reemplazado por Carla Vizzoti, se encontraba comiendo en el bar “Iñaki” cuando un grupo de clientes notó su presencia y comenzó a insultarlo y recriminarle la mala gestión en el proceso de vacunación contra el coronavirus.

“Maleducado, andá a tu casa, andá vacunar a la gente grande. Tiene que ir preso este tipo”, le gritó uno de los clientes más molesto, que debió ser contenido por uno de los mozos. La escena fue filmada por otro comensal y el video se hizo viral en las últimas horas en las redes sociales.

Este lunes, luego de todo lo sucedido, Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete y quien se encontraba en el lugar, dio su versión en diálogo con C5N: “Es un hecho terrible. Lo que sufrió Ginés no solo fue una agresión verbal, fue casi física”.

“Yo llegué a este bar y él estaba en una mesa de al lado. Me paré, lo fui a saludar y me senté. Al rato veo que hay un movimiento y, cuando me levanto, veo a seis tipos alrededor de él diciéndole obscenidades, casi agrediéndolo físicamente”, continuó el dirigente político, quien formó parte del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2013.

Además, detalló que él sufrió una agresión posterior al escrache hacia Ginés. En el video, que también se difundió por Twitter, se puede ver cómo le gritan “son todos unos delincuentes”, mientras Medina le responde. Luego señaló: “Estaban muy violentos, a un amigo mío le pegaron una trompada”.

El escándalo de las “vacunas VIP” explotó a mediados de febrero, luego del testimonio del periodista Horacio Verbitsky. “Ayer me vacuné, llamé a mi viejo amigo Ginés González García”, lanzó sin filtro a la prensa y dio detalles del mecanismo que montó el ahora exministro: un vacunatorio con enfermeros del Hospital Posadas que fueron trasladados a las oficinas de la cartera sobre la Avenida 9 de Julio para aplicarles la Sputnik V a políticos, empleados públicos y distintas personalidades.

Son más de 70 quienes integran la lista de las personas que accedieron a la vacuna rusa por fuera del protocolo. La misma fue difundida el pasado 22 de febrero por el Ministerio de Salud.

Fuente: TN