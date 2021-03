Beatriz Sarlo declaró que la esposa de Kicillof le ofreció una vacuna VIP

miércoles, 10 de marzo de 2021 13:30

La escritora Beatriz Sarlo confirmó hoy que le ofrecieron vacunarse contra el coronavirus cuando aún no le correspondía, al declarar está mañana como testigo en la causa que investiga el posible desvío de dosis.



"No acepté vacunarme porque tengo ética", dijo Sarlo a la prensa al arribar a los tribunales de la calle Comodoro Py para declarar como testigo y adelantó que daría "toda la información" a la jueza del caso.



En un trámite que duró media hora desde las 11, la escritora dio precisiones a la jueza federal María Eugenia Capuchetti y al fiscal Eduardo Taiano, informaron fuentes judiciales.

“Díaz (el editor) me dijo que la idea era legitimar la vacuna a través de figuras públicas. Yo soy de Capital, no estaba anotada en el registro. Como Soledad (Quereilhac) fue alumna mía, ella se puso en contacto con mi editor”, destacó TN. “Nunca me dijeron el lugar donde me iba a vacunar”.

Ambos funcionarios permanecían reunidos en el despacho de la magistrada, tras escuchar a Sarlo.



La escritora fue citada como testigo en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el Ministerio de Salud de la Nación.



En la causa está imputado el exministro de Salud, Ginés González García, entre otros.



Los investigadores ya escucharon como testigos a médicos y empleados del Hospital Posadas, donde eran derivadas personas desde el Ministerio para vacunarse.



También declararon ya los miembros de una comitiva del hospital que fue al Ministerio a aplicar vacunas, ocasión en la que se inmunizaron varias personas, entre ellas el periodista Horacio Verbitsky.

Fuente: Telam/ TN