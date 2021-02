El Gobierno nacional recibirá a gremios y empresarios para tratar precios y salarios

martes, 9 de febrero de 2021 20:26

El Gobierno nacional recibirá este miércoles en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada a los líderes sindicales y el jueves a los empresariales, en el marco de la mesa de diálogo que impulsa el presidente Alberto Fernández para generar acuerdos que permitan hacer converger las variables de precios y salarios, informaron fuentes oficiales.



Las convocatorias, con la que el Gobierno se propone alcanzar un acuerdo que logre una recuperación del ingreso que impulse la reactivación económica, obedecen a "poner en común una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica" de la actual administración, indicó un comunicado de Jefatura de Gabinete.



El esquema integral de política macroeconómica que lleva adelante el Gobierno, se "compone por la política fiscal, la monetaria y la cambiaria" y el objetivo "es alinear políticas y expectativas con el presupuesto 2021 aprobado por el Congreso de la Nación", precisó la comunicación oficial.



En el marco de una reunión ampliada del gabinete económico, el miércoles a las 11 horas quedará inaugurada con los representantes gremiales esta instancia de diálogo con la que se pretende alcanzar un Pacto Social que le permitan a los salarios superar la inflación.



En el marco de una reunión de gabinete económico ampliada, de la que participarán empresarios y sindicalistas, el Gobierno inaugurará esta semana el diálogo para alcanzar un Pacto Social.



Se dará en el mismo día en que el Presidente recibirá por la tarde a los integrantes de la Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias, según confiaron a Télam fuentes oficiales.



Los ruralistas solicitaron una audiencia para debatir propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en la góndola y formalizar un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios.



Dos medidas que el Presidente planteó como posibilidades para evitar un traslado al consumidor del aumento del precio internacional de productos como la carne, el maíz y el trigo, y "garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables", como aseguró días a atrás en un reportaje.



Una vez concluidas estas dos reuniones desde el Gobierno tienen previsto organizar un nuevo encuentro para este mismo mes en la que participaran sectores empresarios y gremialistas.



Esa reunión tendrá al Presidente de la Nación como asistente a una mesa de trabajo, confiaron a Télam fuentes gubernamentales en relación a tercer encuentro que hasta ahora tiene como fecha tentativa el martes 23 de febrero.



También podrían ser convocados para los próximos días otros actores del mundo del trabajo como los representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), añadieron los voceros.



En ese contexto, todavía está pendiente de definiciones formales la creación del Consejo Económico Social que encabezaría el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y que algunos sindicalistas como Sergio Palazzo, de La Bancaria, plantean llevar como tema para tratar mañana, aunque en el Gobierno aseguran que ese ámbito se centrará en "una mirada más estratégica y de mediano plazo".



"Buscamos un mecanismo con todos los jugadores de la economía real para armonizar precios y salarios en 2021. Este año no habrá tensión con el dólar sino con la puja distributiva", enfatizaron voceros oficiales, que remarcaron insistentemente que "no se busca una foto" sino "definir una hoja de ruta que valide" lo planteado en el Presupuesto, en sintonía con lo expresado por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.



El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, planteará el "marco político", mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán expondrá sobre el "panorama económico" y luego serán escuchados "todos los representantes de los trabajadores", bajo el mismo formato que se volverá a repetir el jueves con los empresarios, apuntaron a Télam desde Casa de Gobierno.



Esta tarde, desde la provincia de Tucumán, Fernández pidió "unir esfuerzos entre los que producen, los que trabajan y el Estado" con el objetivo de "cuidar al consumidor argentino" y habló sobre "garantizar que los precios internacionales no se vuelvan en desmedro de los argentinos" e instó a "producir más y cuidar el bolsillo de la gente".

Los convocados



Por el gobierno, a ambos encuentros asistirán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, según se informó oficialmente.



En representación de los gremios, el miércoles acudirán Héctor Daer, de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (Fatsa); Carlos Acuña, del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento (Soesgype); Andrés Rodríguez, de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN); Gerardo Martínez, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y Armando Cavalieri, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).



También fueron convocados Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); José Luis Lingeri, del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos); Rodolfo Daer, del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA); Roberto Fernández, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); Víctor Santa María, del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh); Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA); Argentino Geneiro, de la La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra).



También asistirán Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria; Hugo Moyano, del Sindicato de Choferes de Camiones; Ricardo Pignanelli, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata); Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA); Claudio Marín, de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra); Yamile Socolovsky, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu); Hugo Yasky, secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y Ricardo Peidro, titular de la CTA Autónoma.



En el segundo día de reuniones, anunciado para el jueves a las 11, será el turno de los empresarios, entre los que fueron invitados Luis Pagani, titular de Arcor; Luis Pérez Companc, de Molinos Río de la Plata; Jean Carlo Aubry, de Nestlé; Karla Schlieper, de Mondelez; Juan Garibaldi, de Danone; Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza; Teodoro Karagozian, de TN Platex; Mario Ravettino, de ABC; Joaquín de Grazia, de Granja Tres Arroyos; Claudio Drescher, de Jazmín Chebar; Alberto Álvarez Saavedra, de Gador; Hugo Sigman, de ELEA; Daniel Herrero, de Toyota y Laura Barnator, de Unilever.



También estarán Gabriela Bardín, de Procter & Gamble; Carlos Blaquier, de Ledesma; Martín Ticinese, de Cervecería Quilmes; Rubén Chernajowsky, de Newsan; Alfredo Coto, de COTO; Paolo Rocca, de Ternium; Everton Negresiolo, de Acindar; Javier Madanes Quintanilla, de Aluar; Sergio Faifman, de Loma Negra; Guillermo Mausel, de Solvay Indupa; Diego Ordoñez, de DOW Química / PBB Polisur; Humberto Cattorini, de Rigolleau; Javier Quel, de Tetrapak; Sergio Affronti, de YPF; Pablo Ruival, de Arauco; Christophe Dumont, de Monsanto / Bayer; Diego Pino, de Transclor; Martín Castro, de Bridgestone e Iván Szczech, de Camarco.