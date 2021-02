ANSES - jubilados y AUH: ¿quiénes cobran mañana lunes?

domingo, 7 de febrero de 2021 18:03

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $ 21.393 y con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 cobrarán mañana en las sucursales bancarias correspondientes, por ventanilla.



La Anses recordó que si bien no tienen que solicitar turno cobrar el beneficio, deben acercarse a la entidad bancaria únicamente en la fecha asignada.



Por otra parte, a partir de mañana y hasta el 10 de marzo se abonarán las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las finalizaciones de documento.