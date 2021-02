AFIP: Suspenden juicios de ejecución fiscal hasta el 31 de marzo

viernes, 26 de febrero de 2021 13:06

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió hasta el 31 de marzo próximo la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para las micro y pequeñas empresas, como también a los contribuyentes que desarrollan actividades afectadas en forma crítica.



'La medida alcanza exclusivamente a las micro y pequeñas empresas, y entidades que desarrollan actividades afectadas en forma crítica", informó el organismo a través de un comunicado. Los detalles de la resolución 4936 se publicarán el próximo lunes en el Boletín Oficial, aunque se adelantó que se continuará con las "acciones necesarias para recaudar los ingresos tributarios adeudados por aquellos sectores económicos que en la actualidad no se encuentran afectados en forma crítica".



Las ejecuciones fiscales se iniciarán sobre grandes y medianas empresas que no desarrollan actividades críticas, que "alcanzan a menos del 1% de todos los contribuyentes del país". "La mitad de las deudas que serán reclamadas a grandes y medianas empresas corresponde a fondos que ya fueron cobrados a un tercero¨, aclaró la AFIP.



Con el objetivo de no afectar la actividad de quienes registran deudas y acompañar la reactivación, la AFIP "limita el alcance de las medidas cautelares en las ejecuciones fiscales que se promoverán desde el 1 de marzo".