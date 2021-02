Las ventas de combustibles cayeron en enero 6,6% respecto a diciembre

jueves, 25 de febrero de 2021 18:15

Las ventas de combustibles en las estaciones de servicio de todo el país registraron durante enero caídas de 6,6% respecto de diciembre y de 8,8% interanual, lo que cortó la recuperación que se venía dando mes a mes tras el derrumbe de la demanda de alrededor de 90% en abril pasado por el impacto de la pandemia.



Así se desprende del Informe mensual sobre expendio de combustibles que presentó el presidente de la Confederación de Entidades Comercializadoras de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Gabriel Bornoroni, y el titular de la consultora Economic Trends, Gastón Utrera, a cargo del relevamiento.



En un encuentro virtual con la prensa, Bornoroni explicó que "2021 arrancó más complicado de lo que se esperaba, ya que no se cumplieron las expectativas de mayor circulación interna y por eso los índices marcaron que en enero las ventas cayeron 6,6% en comparación con diciembre".



"Es la primera caída de la lenta recuperación que se venía dando en el segundo semestre de 2020, que si bien era de porcentajes más moderados respecto al repunte inicial tras los dos primeros meses de aislamiento,pero que marcaban una reacomodamiento sostenido", explicó el titular de Cecha



Desde el sector esperaban que la recuperación de la movilidad vinculada al esparcimiento, las reuniones sociales y fundamentalmente al turismo impacten de manera positiva en el repunte de las ventas de combustibles.



El informe detalló que en enero los volúmenes de venta general de combustibles, es decir las variedades de nafta y gasoil, se ubicaron entre un 16,2% por debajo de febrero, es decir el último mes que no estuvo afectado directamente por el aislamiento que comenzó el 20 de marzo.



Así, los expendios en surtidores alcanzaron en enero 1.249.909 m3, frente a los 1.338.025 de diciembre,y los 1.490.993 de febrero del año pasado.



De acuerdo con el monitoreo de Cecha, la entidad que nuclea a las más de 5.000 estaciones de servicio de todo el país, en enero la venta de naftas cayó un 5,3% en comparación con diciembre y acumula una caída de 17,3% en comparación con febrero de 2020.



En el caso del gasoil, la baja fue mayor y marcó un 7,7% en comparación a diciembre y un 15% contra febrero 2020.



No obstante las cifras generales, se observaron disímiles comportamientos de la demanda de acuerdo con las ciudades y provincias, ya que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hubo en enero una caída del 0,5%,mientras que en la provincia la retracción fue del 8,6%.



De la misma manera se observan mayormente caídas como los casos de Formosa (-19,2),Tucumán (-12,9), La Rioja (-12,6%), Córdoba (-11,7%) y San Luis (-10,5%), y alzas en unos pocos distritos como Tierra del Fuego (18,7%), Neuquén (3,3%) y Río Negro (2,8%).



Bornoroni se refirió a los incrementos de precios que sufrieron los combustibles en lo que va del año y que sumaron en promedio un 12% desde el 1 de enero en adelante.



"Pese al mito de la repercusión de los aumentos en la inflación mensual, la incidencia es mucho menor a lo que se supone", dijo al respecto.



El directivo destacó por un lado, que los aumentos registrados en los últimos 12 meses resultan entre 4 y 7 puntos por debajo de la inflación, según el combustible, y agregó que de acuerdo con las estimaciones de las compañías petroleras el atraso en los surtidores oscila entre 12% y 15%, según la estructura de costos que maneja cada compañía.



En porcentaje, el conjunto de los combustibles subió un 32,95 por ciento interanual, mientras que la inflación medida por el Indec arrojó una suba de 38,5 por ciento para el mismo período, 5,5 puntos más alta.



Para las naftas, la súper subió $7 por litro a lo largo del año (de $56 a $64), mientras que la Premium aumentó $11 (de $75 a $86). Respecto al gasoil, la suba fue de $8 para Grado 2 (de $54 a $62) y de $14 para Grado 3 (de $70 a $84).



Respecto a los objetivos para 2021, Bornoroni pidió que las estaciones de servicio tengan un asiento dentro del Consejo Económico y Social lanzado por el Gobierno la semana pasada.



“Queremos colaborar en la generación de consensos sobre las prioridades estratégicas e implementación de políticas públicas a largo plazo para el desarrollo del país, que son parte central de los objetivos con los que se armó dicho espacio", finalizó el directivo.