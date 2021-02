Fernández pidió la "ayuda a los gobernadores" para combatir la inflación

jueves, 25 de febrero de 2021 21:22

El presidente Alberto Fernández se refirió hoy en la localidad correntina de Yapeyú a la problemática de la inflación y pidió a los gobernadores que lo ayuden porque, aseguró, "es un combate que debemos dar entre todos".



Tras el acto en homenaje general José de San Martín al cumplirse el 243º aniversario de su natalicio y en el marco de la lll Reunión del Consejo Regional del Norte Grande, que reúne a diez gobernadores, el Jefe de Estado realizó breves declaraciones a la prensa.



"Yo les pido a los gobernadores que me ayuden identificando dónde se generan las distorsiones, porque tenemos que ser implacables", remarcó sobre los aumentos de precios.



Al respecto señaló que "estamos en un momento de mucho crecimiento de la economía y no puede ser que de ese crecimiento se aprovechen unos pocos en desmedro de muchos".



"En eso me van a ver inflexible, no voy a dejar que unos pícaros otra vez se rían de millones de argentinos", enfatizó el Presidente de la Nación.



Respecto de la situación de las provincias que integran el Norte Grande afirmó que "quiero que empecemos a resolver los problemas que se están planteando".



"El norte no debe seguir esperando y debemos ir encontrando soluciones. Es la región más postergada que ha quedado en la Argentina después de los cuatro años del macrismo", concluyó Fernández.