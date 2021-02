Dieron detalles de la vacunación COVID para los docentes con dosis chinas

martes, 23 de febrero de 2021 19:13

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció hoy el comienzo de la campaña de vacunación para el personal docente con las dosis desarrolladas por el laboratorio chino Sinopharm.



Vizzotti hizo el anuncio en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), poco después del despegue de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Beijing para traer al país 904.000 dosis de la vacuna de Sinopharm.



Acompañada por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la ministra Vizzotti anunció a los titulares de las carteras de Salud de todo el país el inicio de la inoculación del personal docente en todo el territorio argentino, a partir del arribo, el jueves, de la vacuna SARS COV-2, desarrollada en China.



El vuelo AR1050 de Aerolíneas Argentinas con destino a Beijing para traer al país las dosis partió hoy a las 13 y se estima que regresará a Buenos Aires el jueves a las 21.50.



Por otra parte, en los próximos días, mediante un vuelo de línea, llegarán otras 96.000 dosis que completarán el lote de un millón adquirido por el Gobierno nacional.



El anuncio del inicio de la inoculación de los docentes, esperado por los sindicatos del magisterio, se da en un marco auspicioso debido al reinicio de las clases presenciales en los colegios de todo el país, luego de casi un año de haberse suspendido la modalidad presencial por la llegada del coronavirus.



Según se informó, en total, entre personal docente y no docente para la vacunación hay en el país 1.450.000 `personas.



De acuerdo a lo informado, la prioridad la tendrán 350.000 docentes y no docentes que corresponden a Educación inicial, especial y primer ciclo de primaria (1ro, 2do y 3er grado).



Acompañada del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la titular de la cartera nacional repasó los detalles de esta decisión ante todos los ministros de Salud del país.



Vizzotti firmó el domingo pasado la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2, desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China.



La decisión de autorizar la llegada de las vacunas de Sinopharm siguió a la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) respecto a la utilización de la vacuna SARS COV-2 hasta los 60 años.



La vacuna de Sinopharm se suma así a la Sputnik V, proveniente de Rusia, para formar parte de la campaña de vacunación nacional para prevenir los casos de la Covid-19.



La vacuna china requiere de dos dosis que deben aplicarse con al menos 21 días de diferencia, al igual que lo indicado para la vacuna rusa.



Pero, a diferencia de la Sputnik V, la vacuna china puede transportarse y almacenarse con un nivel de frío de entre 2 y 8° C, lo que facilita su logística.



La vacuna de Sinopharm, además, permanece estable durante 24 meses.



Hasta el momento, ya llegaron al país un total de 1.220.000 dosis de la Sputnik V, en cuatro vuelos de Aerolíneas Argentinas procedentes de Moscú, tras la autorización de la utilización de esa vacuna por la Anmat y las gestiones del Gobierno argentino para su adquisición.



En este caso, la partida comprende un millón de dosis de Sinopharm, que permitirán inmunizar a 500.000 personas, debido a que como la mayoría de las vacunas contra la Covid-19 requiere dos aplicaciones.



Mientras el Gobierno se prepara para recibir esta nueva partida de vacunas, procedentes de China, en Moscú avanzan las gestiones de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, que viajó el sábado por la noche a Rusia para analizar con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) los contratiempos que surgieron en las últimas semanas y que afectaron el suministro de dosis hacia la Argentina.