Cafiero: "Habrá una política de datos abiertos, con un monitoreo y trazabilidad de las vacunas"

martes, 23 de febrero de 2021 11:00

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que "habrá una política de datos abiertos con un monitoreo y trazabilidad" de las vacunas contra el coronavirus, tras las anomalías detectadas en el plan de vacunación, y sostuvo que el Gobierno actuó "con firmeza y decisión ante un procedimiento inaceptable".



"Habrá una política de datos abiertos con un monitoreo y trazabilidad de la vacuna", dijo Cafiero hoy y anticipó que, en adelante, habrá un estudio por "categoría" por el cual por "nota se deberá solicitar la vacuna, justificándola, y si se cumple (con los requisitos) se otorgará, desde la Comisión Nacional de Inmunización".



Así lo expresó en una entrevista que brindó a la Radio La Red, en la que reafirmó que el presidente Alberto Fernández consideró "inaceptables" las irregularidades denunciadas en el procedimiento de vacunación y por eso actuó con "firmeza y decisión" y le pidió la renuncia al entonces ministro Ginés González García.



"El procedimiento fue inaceptable y es real, claramente, y somos los primeros que lo exhibimos. Ahora, que esto empañe la campaña de vacunación más grande la Argentina, me parece que es excesivo", aseveró Santiago Cafiero. En este punto, respondió: "Actuamos con transparencia. El Presidente actuó con firmeza y decisión ante un procedimiento que consideró inaceptable y ahora pidió mayor rigurosidad en el monitoreo de la vacuna".



"Hubo una situación de un puñado de vacunas y esto le costó lamentablemente la separación del cargo a un ministro muy querido para todos nosotros. El Presidente tomo una actitud valiente y determinante", indicó. Además, el jefe de Gabinete explicó que algunos funcionarios fueron vacunados debido a su "función estratégica" dentro del Poder Ejecutivo y, en ese sentido, apuntó que del "Gabinete hay vacunados muy pocos ministros".



Cafiero subrayó que "no hubo un sistema sino que hubo una situación puntual que se va a investigar" y agregó que el jefe de Estado le pidió a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que "se clarifique cuáles fueron los turnos y se dio la lista y no hay más".



Asimismo, el jefe de Gabinete enfatizó que Fernández le requirió asimismo a Vizzotti que dé lugar a la "apertura de datos en todo lo que es la investigación y la ministra está avanzando en esa dirección y esta mañana está reunida con la Comisión de Inmunización y, a las 16, se reunirá con el Consejo Federal Sanitario (Cofesa)".



Recordó que el año pasado, cuando el Gobierno acordó la compra de la vacuna rusa Sputnik V, "pusieron en duda la vacuna y se escribieron ríos de tinta, tanto opinólogos como de la oposición". Acerca de este punto, mencionó que, en "noviembre, la vacuna tenia confianza en (la gente) en un 53% y entonces empezó la vacunación y, por eso, se vacunaron del PRO y del Frente de Todos, entre ellos el Presidente, la vicepresidente y los gobernadores".



El funcionario señaló que esa campaña para ampliar la confianza de la ciudadanía en la vacuna sirvió porque en enero se llego a un "70%" de aceptación. Acerca de la investigación por lo sucedido con la vacunación, el funcionario contó que la ministra le solicitó al Hospital Posadas que "muestre la lista de turnos solicitadas desde el Ministerio de Salud". Cafiero insistió en que "hay gente que tiene que estar inmunizada porque tiene una función estratégica en el Estado", como el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el procurador general de la Nación, Carlos Zannini.