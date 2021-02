Telefónica y Claro reintegrarán importes cobrados de más a clientes

lunes, 22 de febrero de 2021 17:24

Telefónica y Claro reintegrarán en la factura de marzo los importes cobrados indebidamente durante enero y febrero, mientras Telecom será sancionada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por continuar en rebeldía frente a la disposición oficial en materia de precios de los servicios de telecomunicaciones, dijeron hoy fuentes oficiales.



"Ha quedado sólo Telecom en rebeldía, es un desafío explícito al Gobierno", dijo el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, en declaraciones radiales.



El funcionario explicó que "los usuarios de Telefónica y Claro, con la facturación de marzo, van a recibir el reintegro de lo cobrado por encima de lo autorizado en enero y febrero".



De esta manera, Telecom es la única empresa que no implementó lo dispuesto en el decreto 690, que determinó el carácter de servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable.



Asimismo se estableció la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para cada uno de dichos servicios, fijando un servicio mínimo para telefonía móvil de 150 pesos.



El objetivo del decreto fue garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables con el fin de beneficiar el interés público.



En ese contexto, agravado por los efectos de la pandemia, se suspendió cualquier incremento o modificación de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020.



"La mayoría de las empresas cumplió, aunque algunas grandes estuvieron en rebeldía. Telecentro y Direct TV devolvieron los importes, ahora lo están haciendo Telefónica y Claro, y sólo Telecom decidió no cumplir con la ley", señaló el directivo del Enacom.



El Estado va a actuar conforme a la ley "hasta las últimas consecuencias, porque el servicio público no se discute, y el jueves tenemos una reunión con los defensores del pueblo y las asociaciones de usuarios", agregó López.



"El viernes sacamos una resolución, después de que ambas compañías (Telefónica y Claro) nos pidieran una revisión de costos y se comprometieran a devolver en marzo lo que habían cobrado de más en enero y febrero. Entonces se autorizó un ajuste para esas dos empresas, y ellos como condición, devuelven el dinero", indicó López.



En cuanto a los montos que reintegrarán ambas empresas, afirmó que será "un 10% de lo facturado en enero y un 2,5% de febrero; por lo tanto, estamos hablando de una devolución del 12,5%".



"Ninguna empresa puede recibir permiso de ajuste alguno si previamente no devuelve el dinero. Como Telefónica y Claro lo harán, se autorizaron aumentos hasta mayo o junio", recordó el funcionario.



De hecho, el Gobierno autorizó la semana pasada, a través de la resolución 203, aumentos en las facturas de hasta 7,5% en febrero, y de 2,5% en marzo, para el servicio de telefonía móvil.



Estas mejoras se sumaron a la suba del 5% que se otorgó en enero para los servicios de internet, telefonía y televisión por cable.



El artículo 3 del decreto 690 aclaró que sólo podrán ajustar sus tarifas las empresas que hayan cumplido con el 5% de aumento autorizado para enero y las que se hayan comprometido ante el Enacom a reintegrar a sus clientes los importes facturados en exceso.



López manifestó por último su malestar por la actitud de Telecom, que "contestó por escrito que no van a devolver bajo la excusa de un fallo judicial que benefició a una empresa de cable del interior del país".