Otros 77 muertos y 3.709 nuevos casos de coronavirus en la Argentina

domingo, 21 de febrero de 2021 19:48

Otras 77 personas fallecieron y 3.709 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, que recibirá este jueves un millón de dosis de vacunas contra la Covid-19 fabricadas del laboratorio chino Sinopharm y también durante la semana un nuevo lote de dosis de la Sputnik V, del laboratorio ruso Gamaleya.



Con los decesos y los nuevos casos reportados hoy por el Ministerio de Salud, son 51.198 los fallecidos en el registro oficial a nivel nacional y 2.064.334 los contagiados desde el inicio de la pandemia.



La cartera sanitaria indicó que son 3.605 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,3% en el país y del 59,6% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De los 2.064.334 contagiados, el 90,41% (1.866.501) recibió el alta y 146.635 son casos confirmados activos.



El Ministerio reportó la muerte de 41 hombres y 33 mujeres y tres personas residentes en la provincia de Buenos Aires fueron registradas sin dato de sexo.



Según el reporte, murieron 27 hombres en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Entre Ríos; 2 en Neuquén; 1 en Río Negro; 2 en Salta; 1 en Santa Cruz y 3 en Santa Fe.



También fallecieron 21 mujeres en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Neuquén; 2 en Salta; y 3 en Santa Fe.



En este contexto, un millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm llegarán el jueves desde Beijing y para esta semana también se espera la llegada de un nuevo lote de dosis de la vacuna Sputnik V, creada por el Instituto Gamaleya de Rusia, según pudo saber Télam.



El millón de dosis de Sinopharm permitirá inmunizar a 500.000 personas, ya que este fármaco, como la mayoría de las vacunas contra la Covid-19, requiere dos aplicaciones.



En el caso de la vacuna Sputnik V, el sábado por la noche partió a Moscú la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien en los próximos días analizará con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) los contratiempos que surgieron en las últimas semanas y que afectaron el suministro de dosis hacia la Argentina.



En tanto, la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, ratificó hoy en declaraciones radiales que la aprobación para el uso de emergencia de Sinopharm de China se encuentra "en la última instancia", ya que el ANMAT recibió "la información del ensayo de fase 3, de análisis interino, como para todas las vacunas".



Y el presidente Alberto Fernández indicó hoy que le encomendó a Vizzotti protocolizar "al máximo el suministro y aplicación" de dosis, considerando "la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen".



Al respecto, Fernández afirmó que "es propósito del Gobierno Nacional hacer que las vacunas adquiridas lleguen en tiempo y forma cuanto antes para suministrarlas a cada habitante de esta Patria. Allí estuvieron, están y estarán puestos todos nuestros esfuerzos".



A su vez, la Universidad de San Martín y el Conicet avanzan en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus que está por iniciar las pruebas preclínicas de la fase 1 si se concreta un acuerdo con un laboratorio privado, aclaró hoy la institución en un comunicado.



"La vacuna que se desarrolla en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) avanza con la fase preclínica con muy buenos resultados. Lo que sigue es lograr un acuerdo con un laboratorio privado para iniciar la fase 1, que son las pruebas en humanos", declaró el rector Carlos Greco.



En el comunicado de la Unsam. se informó que el proyecto de una vacuna contra el Covid estuvo entre los 128 en fase preclínica de todo el mundo.



Según se explicó, la fórmula de esta vacuna se basa en proteínas recombinantes, una tecnología similar a la usada en la vacuna del Hepatitis B o el VPH.



En el plano global, a más de un año del inicio de la pandemia, el coronavirus infectó a más de 110,9 millones de personas en el mundo y mató a más de 2,4 millones, según el balance independiente de la Universidad Johns Hopkins.



Mientras la gran mayoría de los países mantienen restricciones para frenar su propagación, la inmunización contra la enfermedad avanza mucho más lento de lo previsto y de manera desigual.



Más de 200 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 fueron administradas en 107 países y territorios, según datos oficiales, de las cuales un 90% en países de renta alta y media alta, según la clasificación del Banco Mundial.



De hecho, casi la mitad de las inmunizaciones mundiales (45%) se hicieron las naciones ricas del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón), que apenas representan un 10% de la población mundial.



En tanto, en los 29 países de bajos ingresos, solamente Guinea y Ruanda iniciaron sus campañas de vacunación, mientras que unas 1.840 millones de personas viven en países que aún no inoculan contra el coronavirus.



Ante esta situación, la nueva directora general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, pidió hoy al Reino Unido que no espere a tener un excedente de vacunas para empezar a compartirlas con naciones más pobres, tal como anunció ayer el primer británico, al entender que el país no se va a quedar sin inoculaciones y puede estabilizar el ritmo de distribución global.



"No creo que haya que esperar a un excedente cuando ya hay gente que la tiene. Creo que si van a hacer una donación deberían hacerla ahora, porque el acceso igualitario para los países pobres beneficia a los países ricos", estimó en declaraciones a la cadena BBC.



En tanto, Rusia registró hoy una tercera vacuna contra el coronavirus y dijo que tendrá 120.000 disponibles el mes que viene, mientras México recibió hoy 200.000 dosis de la china CoronaVac y para el lunes espera el primer embarque de la rusa Sputnik V, en medio de los esfuerzos globales por erradicar el virus.



Las autoridades rusas registraron hoy la vacuna desarrollada por el Centro Investigación Shumakok de Moscú, denominada CoviVac, como etapa previa a la fase final de ensayos clínicos.



Se trata de la tercera vacuna de fabricación rusa, después de que el país registrara la vacuna Sputnik V, en agosto, y EpiVacCorona, en octubre.