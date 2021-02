Macri desmintió estar vacunado y repudió que el gobierno "haya facilitado la vacunación vip"

domingo, 21 de febrero de 2021 22:02

Tras el escándalo desatado este viernes sobre un "vacunatorio vip" que funcionaba en una oficina del Ministerio de Salud de la Nación, una serie de cadenas en las redes sociales daban cuentas de quiénes habrían sido vacunados, entre ellos el ex presidente de la Argentina, Mauricio Macri.

Este domingo en la tarde, tras el revuelo que se generó al respecto, el ex mandatario usó su cuenta en Instagram y Twitter para negar esos rumores y repudiar la elección de políticos y personas de la cultura y el espectáculos afines al gobierno para recibir la dosis contra el coronavirus.

"Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronvirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido", señaló en el primer posteo.

Luego en un segundo escrito, señaló: "repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo".