Carla Vizzotti fue convocada a Casa Rosada y podría suceder a González García

viernes, 19 de febrero de 2021 20:45

Tras el escándalo de la vacunación VIP en el Ministerio de Salud de la Nación, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García y el nombre que más suena para reemplazarlo es el de su segunda: Carla Vizzotti, la actual secretaria de Acceso a la Salud.

Si bien su nombre no cuenta con la confirmación oficial por parte del Presidente, durante los minutos posteriores a la salida de González García en los despachos de la Casa Rosada se daba por sentado que Vizzoti sería confirmada en el cargo en las primeras horas del sábado.

Con la designación de la funcionaria como número uno de Salud, el Gobierno se asegura que la política oficial siga en marcha y en la misma línea en medio de un momento complicado, ya que Vizzotti acompaña a González García desde el primer día de su gestión.

La secretaria tuvo un rol clave durante la pandemia de coronavirus, con alto perfil público, y fue la encargada de llevar las negociaciones con Rusia para que llegaran las primeras dosis de la vacuna Stupnik V en diciembre pasado.

Vizzotti se puso al frente de la lucha contra el coronavirus y fue la funcionaria que viajó hasta Rusia para cerrar la negociación por la Sputnik V.

La polémica

El presidente Alberto Fernández le pidió hoy la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, tras la polémica generada por la aplicación de una vacuna contra el coronavirus al periodista Horacio Verbitsky sin turno previo y en dependencias de esa cartera, dijeron fuentes oficiales.



El pedido de renuncia se formalizó a través del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, añadieron los informantes.



El Presidente le "pidió explicaciones" a González García tras el acto que el mandatario encabezó este mediodía en el Centro Cultural Kirchner para el lanzamiento del Consejo Económico y Social.



Las fuentes señalaron que "no convenció la respuesta" que dio el ministro durante ese diálogo.



Las fuentes consultadas por Télam indicaron que el resto de los integrantes del Ministerio "continuará en sus cargos" y adelantó que la designación del reemplazante "es inminente", debido a que "en plena pandemia el Ministerio no puede quedar sin conducción".



Esta mañana, Verbitsky había contado en su columna en El Destape Radio que buscó vacunarse contra el coronavirus tras nueve contagios en su familia, uno de ellos fallecido.



"Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo, Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro", relató Verbitsky.



"Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna", señaló el periodista.



El dueño de El Destape, Roberto Navarro, informó esta tarde a través de su cuenta de Twitter el despido de Verbitsky de la emisora, al considerar que "es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP, es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá".



"Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio", concluyó Navarro.