El Gobierno habilitó el tratamiento del proyecto para modificar Ganancias

jueves, 18 de febrero de 2021 20:50

El presidente Alberto Fernández habilitó hoy la incorporación del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, con lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser analizada en los próximo días en las comisiones de la Cámara de Diputados.



La decisión de ampliar el temario de extraordinarias, que vence el 28 de febrero, está plasmado a través del decreto presidencial 106/2021 firmado por Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



La autorización para debatir es una nueva señal del Jefe de Estado en favor del proyecto que busca aliviar la carga fiscal sobre casi 1.300.000 asalariados y que esos recursos se destinen al mercado interno.



El oficialismo buscará sancionar por una amplia mayoría el proyecto como primer tema de la agenda de las sesiones ordinarias que comenzarán el primero de marzo, tras los respaldos que cosechó esta propuesta de todas las bancadas opositoras.



La iniciativa presentada por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aumenta la deducción especial del Impuesto a las Ganancias que se aplica a los trabajadores de la cuarta categoría, para que queden exentos del tributo los salarios de hasta 150 mil pesos brutos mensuales.



De esta manera, a los trabajadores que cobren hasta 124 mil pesos netos de sueldo no se les descontará el impuesto.



Esta medida beneficiará a 1.267.000 del total de 2 millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo, según estimaron los autores del proyecto.



El esquema de trabajo diseñado por la bancada del FdT, conducida por Máximo Kirchner, es realizar dos reuniones en la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, destinadas a recibir informes de los funcionarios y a la discusión interna del proyecto



Massa señaló que se "van a buscar todos los consensos con los gremios, la AFIP, el Ministerio de Economía y la oposición para en los próximos días lograr la rebaja del Impuesto a las Ganancias".



El titular del cuerpo legislativo destacó que "se debe apurar el debate" ya que, planteó, "hay más de un millón de argentinos que esperan por el alivio fiscal que representa la medida".



"Hay que corregir la distorsión que se produjo entre el 2016 y el 2019, y que llevó a que hoy paguen el doble de los trabajadores que en 2015 un impuesto por trabajar", dijo a la prensa, al cuestionar la política del gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri.



Si bien la iniciativa cosechó un amplio respaldo, algunos gremios -como Camioneros- están pidiendo que se contemple que tampoco paguen Ganancias las horas extras, los viáticos y el aguinaldo.



En tanto, el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, confirmó hoy que ese espacio político respaldará en el Congreso el tratamiento del proyecto del oficialismo.



"Hoy nos hemos levantado con una buena noticia y es que el Presidente dictó el decreto que resuelve que tratemos este proyecto en extraordinarias. Además, es la primera vez que veo que una buena parte de Juntos por el Cambio acompaña esta idea, que es liberar a 1.200.000 trabajadores de pagar este tributo", dijo Ramón por El Destape Radio.



En tanto, el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto consideró "excelente" la decisión de Fernández de dictar el decreto para incorporar el proyecto en las extraordinarias. Señaló que el tema estará en condiciones de debatirse en el recinto "los primeros días de marzo".



En declaraciones a Télam Radio, Casaretto dijo que el proyecto es "fundamental para distribuir el ingreso y fortalecer el mercado interno".



El proyecto también determina que los jubilados que perciban hasta ocho jubilaciones mínimas quedarán exentos del pago de Ganancias.



La iniciativa establece que aquellos que cobren hasta 173 mil pesos brutos también tendrán menores descuentos que en la actualidad, pero la implementación de la rebaja será resuelta por el Gobierno a través de las respectivas resoluciones



Los salarios más altos de la pirámide pagarán los mismos valores que en la actualidad, ya que no se reforma la deducción especial ni otras deducciones, con lo cual se les descontarán los mismos valores que se aplican desde el 1 de enero, cuando se incremento el 35% el Mínimo No imponible.