Ginés González García: "empezamos un ritmo de vacunación más acelerado"

miércoles, 17 de febrero de 2021 13:30

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy que "estamos empezando con un ritmo de vacunación más acelerado" con la llegada esta madrugada de una partida de 580 mil vacunas contra el coronavirus producidas en la India, y reveló que se encuentra "en los detalles finales" el acuerdo con China para la provisión de dosis de Sinopharm.



"Hoy es un gran día; en 48 horas, las vacunas llegadas esta madrugada estarán ya disponibles en las provincias", anunció González García en declaraciones a la prensa, tras supervisar el cargamento en el Hangar de Cargas Argentinas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.



El vuelo QR 8155, procedente de Doha, aterrizó en Ezeiza a las 2.58 con el cargamento de vacunas de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.



"Con las vacunas que hemos comprometido y con las acciones que estamos haciendo, estimamos que en agosto, septiembre, tenemos vacunados a todos los argentinos que están en condiciones de ser vacunados", dijo el funcionario.



"Esto cambia si dicen que a los menores de 18 años hay que vacunarlos, se nos amplía la población", agregó el Ministro, en diálogo con radio La Red, tras aclarar que esa previsión "no se puede decir con certeza porque hay una variable que no controlamos", en torno al cumplimiento por parte de los laboratorios.



En ese marco, el funcionario destacó que "estamos empezando otro ritmo vacunatorio más acelerado, en negociaciones con los distintos proveedores de vacunas y vamos a seguir acelerando día a día".



Asimismo, indicó que ya se está "finalizando con la vacunación del personal sanitario, quedan muy pocos en todo el país, y comenzando con los adultos mayores, los más vulnerables, con un gradualismo entre los 80 y 70 años según la organización de cada Provincia"



Previamente, en declaraciones a radio La Red, había indicado que el Gobierno se encuentra transitando "los detalles finales" del acuerdo con China para la provisión de la producida por Sinopharm.



"Faltaba alguna documentación del Anmat, que ya la están enviando. Será cuestión de días.



La parte política-comercial está cerrada, nos falta la parte de seguridad que tenemos que tener en cualquier vacuna", explicó.



"Estamos teniendo un buen ritmo de provisión de vacunas ahora y vamos a ir aumentando todos los días un poco como está pasando ahora. El de hoy es el primero de otro envío que llega los primeros días de marzo", mencionó sobre la llegada esta madrugada de una partida de 580 mil vacunas producidas en la India.



En tanto, el funcionario explicó que "para el final" de la vacunación "quedará la población que no es de riesgo específico, pero esta primera fase consiste en trabajar sobre los vulnerables y los que necesitamos que estén sanos, después será el resto".



"La situación sanitaria hoy es estable con tendencia a disminuir los riesgos, al menos las internaciones, y con tendencia leve a bajar la cantidad de casos", añadió.