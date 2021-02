Se hizo "la muerta" para que su pareja dejara de apuñalarla

martes, 16 de febrero de 2021 16:34

Una mujer de 40 años fue herida a puñaladas en su casa de la localidad santafesina de Rufino al ser atacada por su pareja, que se fugó, y salvó su vida porque "se hizo pasar por muerta", según indicó el padre de la víctima.



El hecho ocurrió el domingo pasado en la localidad de Rufino, 280 kilómetros al sudoeste de Rosario, y la víctima se reponía hoy de las heridas sufridas en un sanatorio de esa ciudad, informaron hoy fuentes policiales.



La mujer, de apellido Blangetti, recibió alrededor de 27 puñaladas de su pareja, identificado como Facundo Crocco, con quien mantenía una relación desde hace seis meses.



Según la investigación, la mujer fue encontrada el domingo a la mañana herida en la puerta de ingreso a su vivienda, en Garín al 300, apoyada en una silla y con manchas de sangre.



Un vecino que paseaba perros la vio pero no advirtió la situación, hasta que la mujer pidió auxilio cuando pasó por la esquina de su casa una camioneta policial.



Como la reja que separa la vereda del jardín delantero de la casa estaba cerrada, debieron sacarla por arriba, precisaron los voceros.



La víctima recibió cortes en el cuello, los brazos, el estómago y la zona del hígado y estaba fuera de peligro, agregaron los informantes.



Crocco era buscado hoy por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de Santa Fe en la zona de Rufino.



"Él salía, entraba, le pegaba una puñalada y volvía salir", contó hoy José Blangetti, padre la víctima, quien aseguró que su hija salvó la vida porque "se hizo pasar por muerta".



El hombre contó que "la última (vez que ingresó a la casa) le dijo 'te pego la última puñalada porque ya estás muerta', y dijo que se iba al campo y se iba a matar él".



Además, contó en declaraciones a la señal informativa "Todo Noticias" que la pareja de su hija "era un muchacho muy servicial, muy atento con la gente".



"Algo ha tomado este chico, no sé qué, no entiendo nada, si tomó alcohol o drogas, y se le ha dado vuelta la cabeza", especuló el hombre, quien dijo que la relación de su hija con Crocco tiene seis meses, y que el hombre trabaja en un comercio de venta de pollos.



Los investigadores realizaron ayer dos allanamientos en procura de pistas sobre el hecho, calificado como tentativa de femicidio, precisaron los voceros.



Una de las requisas, que resultó negativa, se realizó en el domicilio de otra expareja de la víctima, mientras que en la segunda, un comercio ubicado en la calle Carballeira, la Policía encontró restos de sangre.



Con ese dato, los pesquisas buscaban hoy en la zona de Rufino al sospechoso, quien seguía prófugo.