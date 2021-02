Milagro Sala sobre la Corte de Justicia: "No hay seguridad judicial"

martes, 16 de febrero de 2021 09:15

La dirigente jujeña Milagro Sala cuestionó el fallo por el cual la Corte Suprema ratificó la condena a dos años de prisión por amenazas que le impusieron en la llamada 'causa de las bombachas', un episodio por el que había sido absuelta en primera instancia, y adjudicó la decisión del máximo tribunal, que se conoció el jueves y fue firmada por los cinco miembros, a lo que definió como una "batalla" entre la Corte y el Ejecutivo.



"No hay seguridad judicial, no podés levantar la voz porque te llenan de causas", se quejó Sala en relación al funcionamiento del Poder Judicial en todo el país pero también, y en particular, sobre la Justicia de la provincia de Jujuy, en el marco de una entrevista concedida este lunes a la radio El Destape.



"No hay equidad en la Justicia, estas cosas indignan y dan bronca. A mí me armaron 16 causas y en el 90% de los casos son los mismos testigos, que tienen cargos en el Senado, en el Congreso o son funcionarios de Gerardo Morales", aseguró la dirigente. Sobre la actualidad del Poder Judicial de Jujuy, Sala concentró sus críticas en uno de los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Ekel Meyer, quien asumió en diciembre tras haber sido por varios años ministro de Seguridad desde que Morales inició su gobierno.



"Ekel Meyer fue la persona que me detuvo sin orden judicial. Y además no tenía las condiciones dadas para poder ser juez del Superior Tribunal, porque tenés que haber litigado o haber trabajado como abogado, pero él nunca litigó", aseguró. Sala también criticó a otro juez de la provincia, Pablo Martín Pullen Llermanos, designado como titular del juzgado de violencia de género Nº 3.



"El día jueves pasado, un femicida mató a una mujer en el barrio de Huaicos y Pullen Llermanos le dio la libertad", cuestionó."En enero (Pullen Llermanos) le dio la libertad a este hombre, de apellido Gutiérrez, y el día viernes mató a su mujer de 44 años", insistió en referencia al femicidio de Rosita Marina Patagua, asesinada el viernes pasado.



"No hay equidad en la Justicia, y estas cosas te indignan y te dan bronca. Aquí la Justicia trabaja mal, a beneficio de Gerardo Morales", agregó la dirigente. Sala también pidió que se trate en el Congreso el proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy: "Quedó atrancado, ¿por que no se avanza con eso?", dijo.



En otro tramo de la entrevista a Sala le preguntaron si considera justo recibir un indulto, a lo que contestó: "No sólo el mío, sino el de todos los compañeros". Así aludió a los otros miembros de la agrupación Túpac Amaru que están cumpliendo condena, con prisión domiciliaria, en el marco de la causa llamada 'Pibes Villeros': se trata de Mirtha Guerrero, Patricia Cabana, Graciela López, Adriana Condori, María Condori, Miguel Ángel Sibila, Javier Nieva e Iván Altamirano.



En relación a la figura legal del indulto, su utilización fue varias veces descartada por el propio presidente Alberto Fernández. "A la palabra le asigno un valor central y yo hice campaña diciendo no iba a dictar indultos y lo voy a cumplir", afirmó en una entrevista por Radio Con Vos a principios de enero.



"El indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución: un derecho que tenían los reyes de perdonar a quien había sido condenado y, en esos términos, se transfirió a la Constitución, con algunas limitaciones. El Presidente puede indultar a los que han sido condenados, por lo tal no borra la condena", planteó.



Además, el primer mandatario puntualizó que la figura del indulto "es un perdón" y no una revisión del propio Poder Judicial ante irregularidades procesales. "El indulto es un perdón, y cuando la Justicia actúa, no tengo por qué indultar", argumentó Fernández y en ese punto remarcó: "Yo le pido a la Justicia que revise lo que pasó en estos cuatro años (2015-2019) porque hay cosas que no están bien".



También se manifestó contra la aplicación de un eventual indulto el diputado Leopoldo Moreau (FdT-Buenos Aires), quien por el contrario aconsejó insistir con revisiones de los juicios en la Justicia argentina pero también con presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



"No creo ni en la amnistía ni en el indulto. Hay que seguir insistiendo por la vía judicial", dijo Moreau hace un mes en declaraciones radiales. Por otro lado, la abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, propuso este lunes que la figura del indulto sea aplicada puntualmente en el caso de la dirigente de la Túpac Amaru, condenada a 13 años en la causa 'Pibes Villeros' y con prisión domiciliaria.



En enero de 2020 el Tribunal Superior de Justicia jujeño ratificó el fallo condenatorio y está previsto que a mediados de 2021 la Corte Suprema resuelva un recurso extraordinario interpuesto por Sala. "Mi pregunta es si hay casos en los cuales no debería revisar su posición: pienso en determinadas situaciones, como la de Milagro Sala, en la cual la Corte juega a la impunidad de no tener que rendir cuentas", dijo Peñafort.



Peñafort también afirmó que en el corto plazo se podría avanzar en "algunas cosas, bastante sencillas" como la reglamentación del artículo 180 del Código Procesal (que habilita a la Corte a rechazar un recurso extraordinario sin dar fundamentos) o la modificación del sistema de sorteo que rige en los Tribunales Federales de Comodoro Py.



"El Poder Judicial se ha envalentonado, y este año va a hacer política: actúa como un partido político aunque sea un espacio que no debería formar parte de la política partidaria", evaluó por otra parte la abogada.