580 mil dosis de la vacuna Covishield contra COVID llegarán esta madrugada a la Argentina

Made in India uD83CuDDEEuD83CuDDF3 vaccines are en route to Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7. Scheduled to arrive Buenos Aires in early morning of 17 February.



Las vacunas Hechas en India uD83CuDDEEuD83CuDDF3 están camino a Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7. Está previsto que lleguen a Buenos Aires en la madrugada del 17 de febrero#VaccineMaitri pic.twitter.com/4QZoPtIStU