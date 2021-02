Hija de Carlitos Menem: "me duele que no conocieras a tus bisnietos"

lunes, 15 de febrero de 2021 00:00

Antonella Menem, hija de Carlitos Menem y madre de tres hijos, usó sus redes sociales para despedir a su abuelo quien muriera este domingo, a los 90 años.

"Abuelo, estoy destrozada en el alma. Me duele mucho no haber podido despedirme de vos. Vos sabés todo lo que luché por estar al lado tuyo y compartir momentos de mi vida y la de mis hijos con vos pero no se pudo", escribió Antonella.

"Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, y que me quedo con los buenos momentos que tuvimos, las charlas y abrazos y besos que te daba cuando te veía", recordó.

En la foto que publicó en su feed, se puede ver a un joven Carlos junto a su hijo Carlitos. "Me duele saber que no conociste a tus bisnietos y lo más doloroso es que te fuiste hoy 14 de febrero en el cumple de tu primer bisnieto. Quiero que sepas que cada uno de ellos te amaron aunque no te conocieron y que saben que ahora estás junto a su abuelo Carlitos".

"Sé que ahora estás con él, dándole un fuerte abrazo. Tengo un ángel más en el cielo que nos va a cuidar. Te amo con todo mi corazón. Que en paz descanses. Te amamos mucho", sentenció.